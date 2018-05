Ya sabemos quién acompañará a Meghan Markle al altar y no es ni su padre ni su madre

Una de las grandes incógnitas de la boda real del príncipe Harry (Enrique) y Meghan Markle, que tendrá lugar este sábado 19 de mayo, es quién acompañaría a la novia al altar. Un misterio que era aún mayor después de que el pasado jueves la actriz enviara un comunicado desvelando que su padre no asistirá al enlace por problemas de salud.

Finalmente, Kensington Palace nos ha sacado de dudas este viernes y será su suegro, el príncipe Carlos de Inglaterra, el padre de su futuro marido, el que ejerza de padrino. En el comunicado se lee: “La señorita Meghan Markle le ha pedido al príncipe de Gales que la acompañe hasta el altar de la capilla de San Jorge el día de su boda. El príncipe de Gales está complacido de dar la bienvenida a la familia a la señorita Meghan Markle de esta forma”.

El hijo de la reina Isabel II, el eterno heredero, no entraba en las quinielas, a diferencia de su madre, Doria Ragland, que era una fuerte candidata. Otra de las opciones que se contemplaban era que Meghan hubiera caminado hasta el altar de la capilla de San Jorge junto a Harry y el padrino de éste, el príncipe Willy (Guillermo).

Con la elección del príncipe Carlos como padrino, queda patente la buena relación que existe entre Meghan y su suegro. Sin embargo, nos hubiera gustado más que fuera la madre de la actriz, o en su defecto Camila Parker o Kate Middleton las que acompañaran al altar a la novia, ya que Harry también lleva padrino, no madrina.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi