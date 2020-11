Meghan Markle confiesa cómo perdió a su segundo hijo en una desgarradora carta.

Meghan Markle, de 39 años, ha escrito una desgarradora carta que se ha publicado en 'The New York Times' en la que relata uno de los peores episodios de su vida: la pérdida de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el príncipe Harry de Inglaterra, nieto de la reina Isabel II.

La actriz y duquesa de Sussexsufrió un aborto espontáneo del bebé que esperaba la pareja el pasado mes de julio, un duro revés en su vida al que tuvo que hacer frente mientras tenía que dedicarse a los cuidados de su primer hijo Archie, nacido en mayo de 2019.

La carta abierta de Markle que lleva por título 'Las pérdidas que compartimos', en la que plasma el dolor que vivió la pareja en el más absoluto secreto, comienza así: “Fue una mañana de julio que empezaba tan ordinariamente como cualquier otro día: Preparo el desayuno. Doy de comer a los perros. Tomo vitaminas. Encuentro el calcetín que falta. Tomo el lápiz rebelde que rodó debajo de la mesa. Me recojo el pelo en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna”.

“Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”

La duquesa de Sussex se ha abierto en canal y ha detallado cómo perdió a su segundo hijo después de haberlo mantenido en secreto durante cuatro meses. “Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”, ha desvelado.

La pareja nunca anunció este segundo embarazo por lo que las palabras de Meghan han causado una gran sorpresa dado que este tipo de tristezas no suelen darse a conocer, menos siendo un personaje famoso y menos aún, siendo la mujer de un príncipe.

“Besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas”

El relato continúa así: “Horas después, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mi ojos vidriosos. Traté de imaginarme cómo nos curaríamos”.

Fue en este momento de profundo dolor cuando le vino a la cabeza uno de los momentos que pasó la pareja cuando estaba terminando su gira por Sudáfrica. “Estaba exhausta”, explica ya que se encontraba “amamantando a nuestro hijo pequeño” pero intentaba mantener una cara valiente ante los ojos del público.

Entonces un periodista, Tom Bradby, le preguntó: “’¿Estas bien?’”. “Le respondí con sinceridad. [...] Pero no fue responder honestamente lo que más me ayudó, fue la pregunta en sí”.

La contestación que dio Meghan, con los ojos llenos de lágrimas, fue muy comentada: “Gracias por preguntarme, porque no mucha gente me pregunta cómo estoy... Pasan cosas que no siempre se ven".

"Veía cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos del mío”

Después continúa relatando este momento tan traumático. Entonces, “sentada en una cama del hospital, viendo cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es primero preguntar: ‘¿Estás bien?’”.

El periódico describe a Markle como “duquesa de Sussex, madre, feminista y defensora de causas”. La pareja rechazó ser miembro trabajador de la familia real británica, renunciando por ende a todos los privilegios, a principios de enero de 2020, en gran parte debido a la presión mediática a la que se veían sometidos.

El hijo del príncipe Carlos de Inglaterra rompió su silencio dos días después y explicó los motivos que les había llevado a esta situación. "Me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto. No había otra opción", señaló.