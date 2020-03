El médico Spiriman vuelve a liarla en 'Sálvame' y saca trapos sucios del programa

Jesús Candel, polémico médico influencer también conocido como 'Spiriman', ha entrado este miércoles en directo en 'Sálvame' para contar su opinión acerca del coronavirus.

El programa de las tardes de Telecinco dedica desde hace una semana unas horas de su espacio para tratar este tema de salud pública. No obstante, las cosas han vuelto a salir al revés, pues Candel, de Granada, ha vuelto otra vez a cargar públicamente contra 'Sálvame'.

El médico Spiriman vuelve a liarla en 'Sálvame'

La conversación entre Jorge Javier Vázquez y 'Spiriman' comenzó correcta. El médico de Urgencias denunció que el Hospital Clínico de Granada en el que trabaja estaba repleto de compañeras médicas con "neumonías terribles" y señaló la importancia de que el Gobierno les hiciese llegar material de protección lo antes posible.

Sin embargo, luego se torció todo y volvió a cargar contra los medios de comunicación: "Deben alarmar a la gente para que no salga de casa. Este país de pandereta está tan podrido que ahora es el momento de que se preocupe por esto. Que no se preocupe de la crisis económica, que saldremos de ella", dijo.

Jorge Javier contestó entonces que los medios no alarman sino que informan, a lo que Candel respondió "que cada uno apele a su conciencia. (...) Además, no sé qué estáis haciendo en ese programa, si estáis guardando la distancia de seguridad, porque seguís haciendo algo que no debéis hacer", atacando directamente a 'Sálvame'.

El presentador estalló asegurando que es su "obligación" ir a trabajar: "Considero que mi lugar hoy es aquí y estar aquí hasta que esto acabe. Lo único que tengo que hacer es respetar lo que me dice el Gobierno. Tengo un compromiso con la gente que nos ve, que está al otro lado de la pantalla y que, a lo mejor, dos horas al día necesita entretenimiento. Haz tu trabajo y déjame hacer a mí el mío. Me parece muy mal que desde tu posición alientes al conflicto".

Spiriman saca trapos sucios: "Los trabajadores de 'Sálvame' están muy preocupados"

Candel, entonces, sacó trapos sucios del programa: "He hablado con Isaac Pulido, subdirector del programa, y me ha dicho si quería salir en 'Sálvame', ya que él está muy preocupado con la situación, como muchísimos de los trabajadores que tienes ahí. Muchos no entienden por qué están yendo a trabajar. (...) Podríais dar ejemplo y hacer los programas desde vuestras casas. (...) No os lo estáis tomando con la seriedad que se debe".

"Mis compañeros y yo estamos metidos en un pánico terrible. (...) A lo mejor nos morimos, y si te digo esto es porque a lo mejor tú también te puedes morir. Si nos lo hubiéramos tomado en serio, hubiéramos hecho posible que esto se quedara en un resfriado de nada", finalizó.