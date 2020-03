Un médico la lía en 'Sálvame': ataca a los colaboradores e insulta a Pedro Sánchez por la crisis del coronavirus

Jesús Candel, polémico médico influencer, ha entrado este lunes en directo en 'Sálvame' para contar su opinión acerca del coronavirus.

El programa de las tardes de Telecinco dedica desde hace una semana unas horas de su espacio para tratar este tema de salud pública. No obstante, las cosas no han salido todo lo bien que esperaban, pues Candel ha atacado duramente a los que estaban trabajando en el plató e incluso ha insultado al presidente del Gobierno.

El médico Jesús Candel ataca a los colaboradores de 'Sálvame' por haber ido a trabajar

Jesús Candel, de Granada, ha entrado por videollamada para dar su opinión sobre lo que se vive estos días en los hospitales españoles.

Sin embargo, sus opiniones fueron quizá desmesuradas, ya que hubo un momento que perdió el control y pasó de recomendar quedarse en casa a atacar al propio programa que le estaba dando voz.

"Sois los primeros que estáis haciéndolo mal. Nadie tiene que ir a trabajar. Tú, Jorge, deberías de estar solo en el plató y no con tanta gente. Ellos, si quieren explicar cosas, deberían de hacerlo desde sus casas como estoy haciéndolo yo", ha dicho en pleno directo.

Joer acabo de poner @salvameoficial las pastillas me tienen atontada y se me fue de las manos la siesta y tuve k bajar la perrita ,pero lo k pille OLE OLE OLE OLE OLE ESTE MÉDICO ,OLE TUS COJONES DALES DURO A ESOS CHUPA CÁMARAS 1.2 pic.twitter.com/fEavK4aW2D — mary (@maryvarelaGH) March 16, 2020

También insulta a Pedro Sánchez: "Es un mierda"

Tras ello, Candel ha arremetido contra el Gobierno por no estar haciendo, en su opinión, lo suficiente para detener esta pandemia.

"Dejadme que diga la mierda de políticos que tenemos, como Marlaska o Pedro Sánchez. ¿Que no puedo decir que el presidente del Gobierno es un mierda? ¡Pues claro que lo puedo decir! Nosotros estamos en plena primera línea de batalla, y vosotros estáis mirando desde arriba y no sabéis lo que está pasando", ha dicho.

Jorge Javier ha intentado calmarle sin éxito: "¿Y crees que en estos momentos ayuda decir que el presidente es lo que has dicho? Yo creo que no, que debes usar este momento para contarnos lo que está sucediendo y lo que debemos hacer". El médico, no obstante, seguía muy alterado, como podemos ver en el vídeo: