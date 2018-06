Los dramas familiares del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta

El periodista, presentador y escritor, de 47 años, es uno de los fichajes del equipo de gobierno de Pedro Sánchez que más sorpresa causó. La primera persona a la que llamó tras recibir la llamada del presidente socialista fue a su madre, Clara, la misma persona que le acompañó a recoger su cartera como ministro y que no pudo evitar llorar al verle desde la sala de al lado.

Aunque muchos puedan ver en él una persona frívola, Màxim Huerta es una persona muy familiar y sensible, como pudimos ver en su primera entrevista con Ana Rosa donde no puedo evitar emocionarse al recordar a su padre, que falleció hace un año.

Un accidente de tráfico que marcó su vida y la de sus padres

También hubo otro momento donde no pudo contener las lagrimas, mientras presentaba 'El programa de Ana Rosa’. Màxim carga a sus espaldas con dos dramas familiares. El primero de ellos lo desveló él mismo en julio de 2011, cuando los tertulianos del programa de Mediaset estaban comentando la salida del hospital de José Ortega Cano tras 44 días ingresado después del grave accidente de tráfico que acabó con la vida de Carlos Parra. Entonces, estalló diciendo: “Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentado porque tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente y tengo tolerancia cero al alcohol“.

Unas palabras que dejaron perplejos a sus compañeros. Sin embargo, el presentador prosiguió con la historia: “El accidente no sólo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. Tengo tolerancia cero. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere pero no puedo, desde hace meses, empatizar con esta historia. ¡No lo soporto! Y si llevo un rato callado es porque no podía preguntar porque no me sale nada”, señaló con casi lágrimas en los ojos.

Además recalcó otro de los aspectos que más dolor le producía: “Ayer no podía soportar los aplausos que le ofrecían a Ortega Cano. No soporto este asunto. Estoy con la otra familia”.

Los problemas de salud del padre de Màxim

Aunque no desveló cuáles fueron las secuelas que les produjo el accidente, en su perfil de Instagram se puede ver esta foto en la que se ve a su padre en silla de ruedas. El progenitor de Màxim falleció el 1 de septiembre de 2017 y se despidió de él con este emotivo mensaje a través de Twitter: “Papá, descansa en paz. Y si existe el cielo, espero que esté lleno de todo lo que te gustaba. Te quedas en mi piel. Siempre”.

Meses antes de su muerte, a través de su blog, reveló los problemas de salud que sufría: “Mi padre tiene alzhéimer y pequeños infartos que van minando su capacidad de movilidad. Mi madre camina regular. Regular mal, diría ella en un matiz importante. Yo asumo la vida como viene. No estoy vencido, es sólo una especie de resignación dócil y voluntaria”.

La vida. LA VIDA. Una publicación compartida por MAXIMHUERTA (@maximhuerta) el 1 de May de 2016 a las 10:21 PDT

Un tío suyo desapareció y le encontraron muerto

Otro de los dramas que tuvo que pasar ocurrió el año 2013. El presentador de televisión pidió ayuda a través de Twitter para buscar a su tío desaparecido, -hermano de su padre-, explicando que se encontraba enfermo de alzheimer. “PERSONA DESAPARECIDA en UTIEL - Angel Huerta, sufre alzheimer, si lo ves avisa G.C. al 062” se leía en su Twitter el 23 de agosto de 2013.

El final fue triste: su tío Ángel fue hallado muerto. Con este mensaje agradeció la ayuda y el apoyo recibidos. “Agradezco todas las muestras de apoyo para buscar a mi tío, especialmente a la gente de Utiel que se ha volcado en la búsqueda. Ángel, DEP”.