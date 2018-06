El futuro incierto de Màxim Huerta tras su dimisión y su mala relación con Mediaset

El periodista y escritor, Màxim Huerta, ha presentado su dimisión este miércoles después de que saliera a la luz el fraude de 218.322 euros a Hacienda durante los años 2006, 2007 y 2008. Su cargo como ministro de Cultura y Deporte le ha durado tan sólo seis días, lo que ha llevado a que en las redes sociales le apoden como Màxim, ‘El Breve’.

Tras su dimisión, el valenciano tiene un futuro incierto. ¿Volverá a la televisión o seguirá con su labor literaria como escritor? Recordemos que el 20 de agosto de 2015 fue el propio Màxim el que decidió poner punto y final a su trabajo como copresentador en el espacio de Mesiaset, o al menos eso dijo en su momento. “Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto. Después de 11 años, me despido de ‘El programa de Ana Rosa’”, escribió en las redes sociales. En su página web también escribió que “había llegado el momento de volver a arriesgar” y que “no es un adiós a la tele, es un hasta la próxima”.

Por su parte, Ana Rosa Quintana le contestaba a través de las redes sociales: “Màxim Huerta echaré de menos comentar los periódicos y las revistas cada mañana, tu ironía y tu talento. No nos olvides”.

Màxim abandonó Ana Rosa hace dos años para dedicarse a escirbir

El presentador abandonó la televisión para dedicarse a escribir y además fichó como colaborador para National Geographic, emprendiendo así una nueva aventura muy diferente a las anteriores. Después, en el año 2016, volvió a la pequeña pantalla con el programa ‘Destinos de película’,de TVE. Se estrenó el 12 de septiembre de 2016 y se emitió una sola temporada de ocho episodios.

En estos dos años se dedicó exclusivamente a escribir. En 2015 publicó su primer libro ilustrado bajo el título ‘El escritor’, junto a la ayuda del artista Javier Jubera y este mismo año publicó también su quinta novela ‘No me dejes’ (Ne me quitte pas). Todas ellas traducidas a varios idiomas. Después, en abril de 2017 sacó a la luz su sexto libro, esta vez de autoficción, titulado ‘La parte escondida del iceberg’. Trabajo que compaginaba con colaboraciones en periódicos digitales, revistas y en RNE.

¿Volverá a la televisión?

Aunque seguro que ofertas en televisión no le van a faltar, puesto que es un medio que domina a la perfección y en el que era muy bueno, es más probable que sea él el que no quiera regresar. Al menos no lo haría a El programa de Ana Rosa’, que fue su casa durante 11 años, y del que se despidió hace dos años, y todo parece indicar que tampoco regresaría a Mediaset, después de cómo acabaron. Su línea va a seguir siendo la vertiente cultural, y si volviera a televisión sería con programas relacionados con temas más culturales: de libros, viajes, etc.

Ana Rosa: “Yo nunca te quitaría tu copia de las llaves [del programa]”

Una decisión que tomaría a sabiendas de que Ana Rosa Quintana le ha dejado siempre las puertas de su programa abiertas y de la estrecha relación que fraguaron durante tantos años, tal y como quedó reflejado en boca de Ana Rosa un día después de que Màxim se despidiera del programa. “Te echo de menos. Tengo esa sensación de cuando un hijo se va a vivir fuera de casa, o cuando te abandona un novio. A todos nos han abandonado alguna vez”.

El periodista le respondía con el mismo sentimiento: “Ya que dices lo del hijo, yo me guardo la copia de las llaves para volver y coger lo que quiera de la nevera. Me he ido como un buen hijo de tu casa”. A lo que Ana Rosa, sin dudarlo, le contestó rápidamente: “Yo nunca te quitaría tu copia de las llaves”.

¿Acabaron mal Màxim Huerta y Mediaset?

Además, el equipo y la productora del programa, Cuarzo en aquel entonces, ahora Unicorn Content, estaban encantados con el presentador. GRITOS Se ha puesto en contacto con la productora para saber si volverían a llamar a Màxim para trabajar con ellos y ésta ha sido su respuesta: “Ahora que acaba de dimitir no se puede hacer una valoración. Es inviable. Además él no se fue del programa para ser ministro, se fue porque quería escribir libros hace dos años, por lo que habría que preguntarle también a él si querría volver”. E insisten en que ahora mismo no se podría contestar a esta pregunta.

También habría que tener en cuenta que su regreso a ‘El programa de Ana Rosa’ no depende sólo de Ana Rosa Quintana o de la productora sino también de Mediaset, que es quien tiene la última decisión y quien contrata a los presentadores y rostros de primera plana.

A juzgar por comentarios que hizo Màxim en su día parece que su despedida de Telecinco tuvo que ver más bien con una decisión de la cadena, más que por él mismo y por su deseo de escribir. Al parecer, según publicó la web ‘La mosca mediática’, fue Mediaset quien no quiso renovarle el contrato.

Los dardos de Màxim Huerta contra Telecinco

Además en su despedida se dirigió a Joaquín Prat diciéndole: “Me he sentido salvado por ti en la cadena, y sé que es algo que no se puede decir”. También dejó claro su malestar con la cadena en otras dos ocasiones, una de ellas con estas palabras: “Es cierto que el mismo día que comuniqué que dejaba el programa me llamaron otras cadenas...pero de Telecinco no”.

La segunda vez con estas otras declaraciones: “Siempre me gustó presentar el primer 'España Directo', me habría gustado hacer 'Viajando con Chester', 'La Sexta Noche', 'Un tiempo nuevo' o 'Más vale tarde'. Los que somos secundarios nunca pasamos a estrella principal. Yo llevo un montón de años en Telecinco y cuando la cadena ha decidido no ponerme en algo así es porque no me considera el perfil o no lo sé. Yo jamás he entrado en un despacho para pedir tal programa me gustaría, yo sé que otros entran con manager o con agente, yo creo que soy un poquito verso suelto en este asunto”, declaró en la fiesta de despedida de la undécima temporada del citado programa.

Se marchó sin dar las gracias a la cadena

El último día de programa de Màxim con Ana Rosa, también se podía leer entre líneas esta mala relación cuando dio las gracias por todo a la presentadora, a la productora y a los espectadores, pero curiosamente omitió dárselas a Telecinco: “Gracias por recoger a un chaval que venía de Informativos y que lo hacía rematadamente mal. Gracias por enseñarme cómo se hace la televisión. Gracias a Cuarzo (la productora) y a los espectadores”.

Ana Rosa le contestó muy emocionada: “Somos amigos, nos queremos, somos familia...” y ambos acabaron llorando y fundiéndose en un abrazo. “Me voy porque necesito respirar”, pudo decir Máxim entre lágrimas. “Que seas muy feliz y que nos sigamos queriendo”, le contestó Quintana.

Tras la dimisión de Màxim, la presentadora ha escrito este mensaje en las redes sociales: “Hasta ahora yo no soy ministra, tampoco soy asesora fiscal de Màxim ni siquiera le contrataba yo. Pero ha sido un compañero 11 años y no voy a hacer leña del árbol caído”.

Curiosamente, se dirige a él como compañero, y no como amigo, al igual que cuando se dio a conocer que él sería el nuevo ministro de Cultura y Deporte: “Todos estamos emocionados con el nombramiento de nuestro compañero Màxim Huerta. Será un Ministro conciliador, sensato y con sensibilidad. Orgullo!!”.

