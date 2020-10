Matthew McConaughey revela que su padre murió en pleno acto sexual

El actor Matthew McConaughey, de 51 años, está en plena promoción de su libro, 'Greenlights', sus memorias en las que desvela aspectos de su vida privada.

Entre las anécdotas y episodios que revela se encuentra el peculiar modo en el que murió su padre James Donald McConaughey, con 69 años en 1992, -de un infarto mientras mantenía relaciones sexuales-, y cómo se lo contaron.

"Recibí una llamada de mi madre: 'Tu padre ha muerto'. Mis rodillas se doblaron, no lo podía creer. Era mi padre, nada ni nadie podía matarlo. Excepto mamá".

Sin embargo, admite que tanto él como sus hermanos estaban advertidos de cómo iba a morirse: "Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: 'Chicos, cuando me vaya, voy a estar haciendo el amor con vuestra madre'. Y eso es lo que sucedió. Sufrió un infarto cuando alcanzó el clímax", ha relatado el oscarizado actor en una entrevista en la revista 'People', antes de que se publicaran sus memorias este martes.

El padre de Matthew era un importante jugador de fútbol americano. El intérprete ha relatado también la inestabilidad emocional con la que creció por la relación que tenían sus padres, que era una verdadera montaña rusa. "A veces fue violenta. Como digo en el libro, así es como se comunicaban. Se divorciaron dos veces, se casaron tres veces, quiero decir, sí, eran como el océano Pacífico en una tormenta", ha contado.

Trató de emparejar a su madre con el padre de Hugh Grant

Más de 20 años después de la muerte de su padre, el actor texano trató de juntar a su madre, de 88 años, con el padre del también intérprete Hugh Grant, de 91 años, después de que este también quedara viudo, algo que se supo hace algún tiempo y que ahora ha recordado en su biografía.

"¿Por qué no? La semana que viene se supone que se encontrarán, y probablemente no los veremos en el resto de la noche", dijo en tono irónico. Sin embargo, el romance no prosperó.