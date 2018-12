Kiko Matamoros 'olvida' a Makoke y a Sofía Suescun con una veinteañera italiana

La vida sentimental de Kiko Matamoros sigue dando que hablar. Tras su separación de Makoke, el colaborador de Telecinco ha dejado claro que ahora las prefiere jovencitas.

A su supuesto, y casi confirmado, affaire con Sofía Suescun, se suma ahora una nueva churri. La nueva ilusión de Matamoros tiene entre 25 y 29 años, es morena y su nombre comienza por "Di...". ¿Diana? El televisivo no quiso dar más detalles en su visita al programa 'Viva la vida' de este fin de semana, pero sí que pidió a sus compañeros de la tele que le "ayuden con esto": "Si me ven de la mano con alguien por la calle, no les voy a pedir que no me hagan fotos, pero sí les pido que respeten si yo quiero mantener una relación sin que nadie lo sepa".

Kiko confesó que esta chica le aporta, de momento, mucha felicidad. Y que no va a tener problema en presentarla públicamente ni a sus hijas por la diferencia de edad: "A mí da igual estar con una de 18 que con una de 24".

Pillé a Kiko Matamoros en un reservado con una chica morena de entre 25 y 30 años

Este tema ha vuelto a salir a relucir en 'Sálvame' este lunes. El colaborador Kike Calleja contó que pilló al colaborador con su 'nueva ilusión': estaba en un reservado con una chica morena de entre 25 y 30 años y pidió discreción al reportero.

"Le pillé con las manos en la masa con su nueva ilusión. Y estaba entretenido”, contó Calleja, sin dar muchos detalles. Solo dijo que ella es de origen italiano y que ambos estaban haciendo lo que hace cualquier pareja: "¡Darse besos!".

¿Qué opinas de que Kiko esté jugando en otra liga?