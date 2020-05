'Masterchef 8' y su extraña repesca: de las lágrimas de Saray al drama del último concursante expulsado

'MasterChef' 8 ha celebrado su tradicional repesca. Sonsoles, que fue expulsada en el programa anterior, y el resto de los exconcursantes, incluida la polémica Saray, se han enfrentado para ver quién regresaría al concurso culinario de TVE.

Sin embargo, la noche albergaba muchas sorpresas, tanto en la repesca como en la prueba de eliminación. Unos giros de guion que han enrevesado aún más las tramas de 'MasterChef', provocando la incorporación de un nuevo concursante y una lacrimógena expulsión.

Prueba con robo en 'Masterchef' y disgusto para Teresa

El primer desafío de esta entrega de 'MasterChef ha comenzado con los concursantes entrando de uno en uno en las cocinas. Jordi, Pepe y Samantha les han encomendado la misión de robar hasta diez ingredientes de las cestas de sus compañeros, inicialmente iguales. Este latrocinio culinario ha puesto en evidencia las enemistades entre los concursantes.

José Mari ha sido uno de los más perjudicados junto con Teresa, que se ha quedado sin ingredientes y ha tenido que ver la prueba desde la galería. Iván, como recompensa por haber triunfado en una prueba pasada, ha podido dar a uno de sus compañeros una caja con alimentos básicos. Sin embargo, ha decidido quedársela.

Durante el proceso de cocinado, Iván ha lanzado una pulla a su compañera Teresa cuando le han preguntado por qué no le han dado la caja: "No ha sido una decisión mía, es algo comunal. Esto es 'MasterChef', no la casa de la pradera".

Al término de la prueba, Sara Lúa ha sido escogida como la mejor y Teresa ha dado su opinión sobre Juana, la concursante que ha conseguido poner al resto de aspirantes en su contra.

Lluvia de críticas a Juana por su actitud

Juana, la concursante más veterana de esta edición de 'MasterChef', ha sido muy criticada en Twitter por su actitud en el concurso.

Después de ser tachada de enchufada con anterioridad por su relación con trabajadoras de la productora del programa, los espectadores han recalcado la mala actitud de Juana con Teresa y el trato favorable que siempre tienen los jueces hacia ella.

"Juana es un cacho pan y es puro amor" #Masterchefpic.twitter.com/4Vv7ASzZ2l — Jp 🔇🥦🍿🎹 (@jpiiss04) May 25, 2020

Juana viendo como todo el mundo la ayuda mientras que ella solo se dedica a fastidiar a sus compañeros #MasterChefpic.twitter.com/T9wGMt13ok — Elisa Postigo (@elisaa__7) May 25, 2020

Jueces con otros concursantes // Jueces con Juana.Pero eh, luego Juana es una más.#MasterChefpic.twitter.com/y9YCzMgXXA — Laura Llames (@PsicoFlames) May 25, 2020

Mirad, Teresa no es santo de mi devoción.Esta bien que haya esos tiras y aflojas, es normal y hasta sano en cierto puntoPero de ahí, a dejar a alguien SIN COCINAR pues hombre....Y mucho se ha victimizadlo a Juana por ser la mayor y tampoco me parece justo#MasterChef — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 (@_MLobo_) May 25, 2020

Juana siempre lo hace fatal y no la valoran ni la mitad de mal que al resto por ser mayor #MasterChef — z u f r i e 🌆 (@zufrie_) May 25, 2020

#MasterChefTodo el mundo: Juana es maravillosa, un ser de luz, la abuelita de EspañaYo: pic.twitter.com/vS7KQkCExE — Jorge (@Bjorn001_) May 25, 2020

Saray y sus lágrimas en la repesca de 'Masterchef'

Sara Lúa y Luna han sido capitanas tras hacer los mejores platos en el reto de las cestas. Cada equipo ha tenido que preparar un menú para deportistas olímpicos cuyos platos ha adjudicado Saúl Craviotto. En este momento, los jueces han dado paso a los concursantes de la repesca (Adrienne, Sonsoles, Saray, Fidel, Sito, Rosa y Mónica) que han asumido un reto similar al de sus compañeros.

Ha llamado la atención la reacción de Saray, que ha pedido disculpas al jurado: "Me siento muy mal, me arrepiento tanto de haber sido tan tonta...". A pesar de este perdón, la opinión actual de Saray sobre sus compañeros dista mucho de la que se ha mostrado en esta entrega de 'MasterChef', tal y como ella misma ha mostrado en su cuenta de Instagram.

La primera repesca nula de la historia de 'Masterchef'

Ninguno de los dos equipos ha brillado en la prueba por equipos. Jordi ha criticado los errores de Sara Lúa y su equipo, recibiendo la réplica de Andy que no estaba de acuerdo con la opinión del chef.

Por su parte, Pepe ha acusado a Luna de haberse olvidado completamente de la elaboración del postre. Sin embargo, ha valorado el buen hacer de José Mari e Iván con el pato. Esto ha provocado que el equipo de Luna haya conseguido la victoria.

No va a haber ningún repescado. Ninguno de los siete habéis estado a la altura de lo que exigimos en 'Masterchef' Jordi Cruz

La gran sorpresa de la noche ha llegado con la repesca. Después de criticar los entrantes de los exconcursantes, Jordi Cruz ha soltado la bomba: "No va a haber ningún repescado. Ninguno de los siete habéis estado a la altura de lo que exigimos en 'MasterChef'".

¡Sorpresa! Por primera vez en la historia de #MasterChef no habrá ningún repescado https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/OH0mcyN9xs — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2020

Repesca entre el casting, la otra novedad de 'Masterchef'

Por si no había habido suficientes sorpresas esta noche, 'Masterchef' ha dado la oportunidad de entrar a cinco concursantes que se quedaron a las puertas del programa. Así, Sara Lúa, Ana, Andy, Alberto y Michael se han jugado su permanencia en el programa, arriesgándose a ser intercambiados por uno de los nuevos aspirantes.

En esta ocasión, los concursantes han tenido que elaborar complejos elaborados del obrador de Jordi Roca en tan solo 90 minutos y emparejados con uno de los descartados en el casting. A pesar de ello, las valoraciones han sido individuales.

Si este es el infierno yo quiero acabar allí #MasterChefpic.twitter.com/PQDAy5zFvm — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2020

El nuevo concursante expulsado (y el repescado)

Cuando han comenzado las valoraciones, Andy y Carlos han recibido las felicitaciones del jurado. Por otro lado, Ana y Ghislaine han errado el horneado del bizcocho y en la cúpula de azúcar; Alberto y Laura han fallado con el merengue y la cúpula; Michael y Eusebio han hecho bien su elaboración y Sara Lúa y José Manuel han hecho un bizcocho que Pepe ha calificado de "mazacote".

Ajustándose a las valoraciones, Carlos ha sido el concursante del casting repescado por su buena labor junto a Andy.

¡Tenemos nuevo aspirante en las cocinas! Felicidades a Carlos por conseguir su delantal blanco https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/jG0WGFwNCe — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2020

Mientras, Sara Lúa se ha convertido en la última expulsada de 'MasterChef' 8. Su marcha ha hecho que varios de sus compañeros se emocionen, especialmente Iván que ha roto a llorar.