La consecuencia que tienen los concursantes y los jueces de ‘Masterchef’ si hablan de más

El rodaje de ‘Masterchef 8’ ya ha acabado, por lo que sus concursantes y los miembros del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez; ya conocen cómo será la final y quién será el ganador del concurso.

Uno de los aspirantes a chef, José María Royo, ha hablado de ello. Sin embargo, cuando le han preguntado por el ganador de la octava edición, ha desvelado la consecuencia que podría tener si habla más de la cuenta. Como todos los programas, ’Masterchef’ tiene sus cláusulas de confidencialidad y revelar uno de los secretos mejor guardados, como adelantar o filtrar el nombre del ganador, conlleva la elevada multa de 100.000 euros.

No le pueden decir nada ni a sus parejas o familia

El silencio de los participantes tiene un precio. "Una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poder decirlo. No lo sabe ni mi pareja", confesó Jose Mari cuando le preguntaron quién es el ganador de ‘Masterchef 8’ en el medio de Mallorca 'Última hora'.

Aunque el periodista trató de insistir y sonsacarle cuál era “su ganador favorito”. El concursante mallorquín se rio y después explicó: “No voy a decir nada al respecto. No te voy a negar que estoy muy contento con mi participación en ‘Masterchef’, pero no te voy a decir cómo he quedado".

Esta cláusula y su correspondiente sanción también se aplica a los jueces del programa de cocina, Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, que no pueden decir absolutamente nada ni siquiera a sus familiares.