'MasterChef', al límite con el "boicot" a Andy y las puñaladas de Juana: "No es buena persona"

'MasterChef' continúa llenando las noches del lunes de sabor y de conflicto entre los fogones. Tras la marcha de Carlos, que fue expulsado la semana pasada, los cuchillos han vuelto a volar. Esta vez, Andy ha sido el protagonista y no precisamente para bien.

El joven abogado ha vivido en sus carnes la vendetta de sus compañeros que han conseguido ponerle al límite en la prueba por equipos. Además, ha recibido diversas críticas. La más certera ha sido la de Juana, que ha llegado a tacharle de "mala persona" mientras hablaba con Jordi Cruz.

Esta entrega de 'MasterChef' ha comenzado cargada de conflicto entre los concursantes. Nada más entrar a las cocinas, se han encontrado con unas cajas misteriosas bajo las que se encontraba la foto de uno de sus compañeros. Seguidamente, han escuchado un audio de ese aspirante hablando mal de ellos.

Una mecánica que parece sacada de otros realities de la competencia, como 'Gran Hermano', y que ha evidenciado las rencillas entre los concursantes. El duelo de Iván y Andy no ha crecido en intensidad y ambos han decidido ignorarse. Sin embargo, sí que ha llamado la atención la opinión de Alberto sobre Teresa: "Solo sabe hablar de los demás por detrás".

Por su parte, Teresa se ha mostrado molesta y ha recalcado que está en 'MasterChef' "para cumplir su sueño", intentando justificarse ante Jordi Cruz, Samantha y Pepe Rodríguez.

También ha sido notable la falta de críticas hacia Juana, la concursante más veterana de la edición, que parece salir ilesa de cualquier refriega.

Tras haber hablado de sus diferencias, los aspirantes han tenido que hacer la compra del compañero que aparecía en la foto de la caja misteriosa para elaborar un menú de 'Batch Cooking'. Esta técnica culinaria consiste en la preparación de alimentos en un corto lapso que son conservados y consumidos a lo largo de la semana.

La enemistad de Andy e Iván ha vuelto a aflorar cuando han escogido sus ingredientes. Iván ha sacado su mala leche y ha llenado la cesta de su compañero de alimentos que no casaban, como nata, piña o diversos tipos de lechuga. Mientras tanto, Bibiana Fernández y Anabel Alonso, que ha sido madre recientemente, han ido recorriendo el plató como invitadas de este reto.

A la hora de las valoraciones, Iván ha sido uno de los más perjudicados. Samantha ha sido especialmente dura con él: "En el programa 9 no nos puedes presentar esto, es una vergüenza". Esto se ha reflejado en el veredicto, donde ha sido elegido como el peor. Por otro lado, Andy ha sido valorado como segundo mejor y Ana ha sido la mejor calificada.

A pesar de que Ana ha sido la mejor en la prueba anterior, los jueces han decidido dar el liderazgo a Andy. El abogado se ha enfrentado a un reto inédito en esta edición: liderar los dos equipos a la vez. Ha divido a los concursantes en dos grupos, uno formado por Juana, Ana, Alberto e Iván y otro integrado por Teresa, Michael, Luna y José María.

Antes de comenzar, Iván ha aprovechado para lanzar un dardo a Andy: "Su capacidad de liderazgo es nula". Con la prueba comenzada, el gallego ha vuelto a disparar contra el abogado: "Sin pisar se puede llegar también". Su compañera Juana también ha lanzado un cuchillo contra él, aseverando que "no es buena persona". Todo ha sucedido mientras ella hablaba con Jordi Cruz cuando su compañero no estaba presente.

Toda la presión de los compañeros y los jueces ha caído sobre Andy, que se ha visto sobrepasado. Esto ha provocado que sea destituido como líder y que Jordi y Pepe hayan pasado a dirigir cada uno de los equipos. La audiencia se ha dado cuenta de que todo este desafío se ha convertido en un boicot a Andy promulgado por el resto de aspirantes y no han dudado en expresarlo en redes sociales.

Sinceramente se están portando todos fatal con Andy, no le dejan respirar y literalmente está en un equipo y el contrario diciendo que solo está allí, así los dos, pero vamos a ver esto es cachondeo con Andy o qué??? #MasterChef

Andy no es Santo de mi devoción, pero se están pasando con él. Ni los aspirantes son tan tontos como para no saber cómo cocinar unas patatas o una salsa, ni tan tontos como para no saber usar un cortador. Qué pesados son! #MasterChefpic.twitter.com/TP4M8ekhby