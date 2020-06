'MasterChef', criticado por reunir a 40 artistas en la finca de Samantha Vallejo-Nágera

'MasterChef' ha emitido su primera entrega grabada tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. A pesar de las precauciones, la polémica ha estallado con una prueba de exterior celebrada en la finca de Samantha Vallejo-Nágera.

En dicho emplazamiento, situado en Guadalajara, cuarenta artistas han probado los platos de los dos equipos aspirantes. Esta numerosa reunión ha indignado a los espectadores, que han arremetido contra el programa de TVE en redes sociales.

Esta era la primera entrega de 'MasterChef' grabada después de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El programa de TVE ha aprovechado para dar las gracias a los sanitarios y anunciar nuevas medidas de seguridad como el uso de guantes o mayor distancia entre los aspirantes.

También han llamado la atención las confesiones de los concursantes, que han tenido que vivir encerrados. Luna ha recalcado que ha notado avances en su romance con Alberto: "Yo he sentido más acercamiento y más amor". Por su parte, Alberto ha apoyado las palabras de su compañera, dando alas a esta supuesta pareja que encandila a los fans del formato.

Por otro lado, Andy, que sufrió el boicot de sus compañeros en la entrega anterior, ha desvelado que relajará su enfrentamiento con Iván. Sin embargo, ha dejado claro que tiene un nuevo plan: "¿No sería mejor cargármelo en una hipotética final?".

Seguidamente, los aspirantes se enfrentado a un reto en el que podían obtener la inmunidad en esta entrega y ganar un viaje al sur de Irlanda. También han recibido la visita de sus familiares y parejas.

El reencuentro más comentado ha sido el de Michael con su marido. Los propios jueces han asegurado que el estadounidense "es el concursante que peor lo ha pasado" por no ver a su esposo durante el confinamiento.

Después de hablar con sus familiares y/o parejas, los aspirantes han descubierto que tendrían que cocinar platos típicos de festividades internacionales como el Día de Acción de Gracias o Janucá.

Tras las valoraciones de sus cocinados, que corrían a cargo de sus familiares, Juana y Andy han quedado empatados. Samantha, Jordi y Pepe han decidido que la victoria sea para Juana, que ha sido una de las capitanas en la prueba de exterior.

En la prueba de exterior los concursantes han acudido a una finca en la que Samantha celebra bodas, bautizos y otros eventos situada en Guadalajara. Juana ha capitaneado el equipo azul compuesto por Iván, Alberto y Luna mientras que Michael, del equipo azul, ha dirigido a José Mari, Andy y Ana. Los concursantes han tenido que tirar de creatividad y elaborar platos basados en cuadros.

Lejos de la originalidad del desafío, lo que ha sorprendido a los espectadores es que Samantha ha anunciado que había invitado a 40 personas del mundo de arte para probar los platos.

Esto ha provocado que las redes sociales se hayan llenado de críticas hacia 'MasterChef', que han acusado al programa de ser poco responsable y de dar muy mal ejemplo con esta reunión innecesaria.

Voy a hacer que me entero de todo y comprendo que en pleno estado de alarma, sin estar en fase 0, vayan no sé cuántas personas a comer a una finca... #MasterChef

No entiendo nada, vuelven del confinamiento, graban con los familiares el 27 de abril, cuando no habíamos ni empezado la desescalada y la prueba de exteriores viajan y cocinan para 40 personas metidas en un salón... #MasterChef

Por qué no están cocinando con mascarillas ? Hablan encima del cocinado y tienen q comerlo 40 personas . X cierto , 40 se puede? Y han comenzado a trabajar con guantes bastante empezada la prueba . No digo más #MasterChef

Cuando de grabo aun estaban en fase 0 y no contentos con traer a los familiares que digo yo que no creo que sea algo de primera necesidad ahora reúnen a 40 personas #MasterChef

Sigo sin entender por qué no mantienen distancias, no usan mascarillas, reúnen a gente... Se supone que el programa está grabado tras el confinamiento, lo cual no significa que no exista Estado de Alarma#MasterChef