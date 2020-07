'MasterChef 8': Ana se convierte en la ganadora de la octava edición del 'talent' culinario

Ana se ha convertido en la ganadora de la octava edición de MasterChef España. Tras haber ganado la chaquetilla en el programa anterior, la aspirante miraba desde el palco y sin tener que cocinar, cómo sus compañeros intentaban elaborar un plato al ritmo que marcaba Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin (12) y el del mundo que más tiene en su propio país.

Los nervios de esta primera prueba le han pasado factura a más de uno. Andy se convertía, para sorpresa de muchos, en el segundo duelista que disputaría la final contra Ana y el clasificado del siguiente reto. Además, uno de los grandes momentos ha sido cuando el jurado ha regañado a Luna tras sus constantes interrupciones: "Si vuelves a preguntar, te saco de las cocinas. ¿Lo has entendido?", explicaba Jordi Cruz muy enfadado. Pero no ha sido la única llamada de atención, Pepe Rodríguez también se enfadaba con Ana por haber pedido a Berasategui que fuera más lento en su cocinado.

Andy e Iván, los "gallitos" que se han quedado sin premio

"Hay momentos en los que no se puede ser tan pretencioso", replicaba Cruz al concursante tras su emplatado. "Lo único que te ha fallado ha sido la estética, el resto está genial y de sabor está increíble. Me ha extrañado con lo perfeccionista que eres", añadía Samanta Vallejo-Nágera.

Para celebrar la última prueba de exteriores, Pepe les invitaba a su restaurante, El Bohío (Illescas, Toledo), para que prepararan algunos de sus platos. "Gazpacho de aceitunas", "dos maneras de comer atún" o "emulsión de setas" eran algunos de los manjares que tenían que elaborar para servir después a los duelistas que compitieron en las siete ediciones anteriores de MasterChef Junior.

"Llevaba cuatro meses sin entrar aquí. Es un día de muchas emociones", comentaba el chef tras volver a su restaurante después de la pandemia. "MasterChef me cambió la vida y me sacó de un momento muy duro por el que estaba pasando. Sois los primeros en encender los fogones después de tanto tiempo", añadía muy emocionado. Tras una prueba en la que los más pequeños parecían tenerlo más claro que los propios concursantes, Iván conseguía hacerse con la tercera plaza para la gran final y Luna y Alberto se quedaban a las puertas de conseguir su sueño.

Saray, la aspirante que filtró el nombre de la ganadora

Una vez elegidos los tres finalistas, todos ellos debían demostrar todo lo que han evolucionado. Rodeados de sus familiares y compañeros, cada uno preparaba un menú libre compuesto de un entrante, un principal y un postre. A la hora de probar los platos, el jurado contaba con la ayuda del chef Joan Roca, de tres estrellas Michelin, para nombrar a Ana como la gran vencedora de la octava edición.

Si has seguido el programa, recordarás el ofensivo comportamiento que tuvo Saray. Tras las críticas de los jueces, la aspirante presentó de muy malas maneras un plato con una una perdiz sin desplumar. Pero la cosa no quedó ahí. El pasado 25 de junio, la participante de MasterChef reveló en su Instagram quién ganaba el programa. Ahora, tras desvelar esa información y violar el acuerdo de confidencialidad que firman al entrar al talent, es posible que la cordobesa deba pagar una cuantiosa indemnización. No sabemos lo que finalmente sucederá con esta situación, pero nosotros solo podemos decir: ¡Enhorabuena Ana!