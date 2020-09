Massiel y su fobia podemita: "Cada vez que habla Irene Montero me entra mala leche"

Kiko Matamoros y Marta López (la exparticipante de 'Gran Hermano', no su novia influencer) han vuelto, otra vez, a 'Sábado Deluxe' tras las entrevistas que concedieron la semana pasada. Además, la ganadora de 'Eurovisión' en 1968, Massiel, también ha acudido al programa para analizar la actualidad y hacer que "tiemble España".

La cantante, que ha realizado la versión 2.0 del tema Noa Noa para dar voz a la gente de su generación, acaba de cumplir 73 años y ha asegurado que no quiere volver a grabar ningún disco más ni dar más conciertos porque "no hay que alimentar los egos".

Massiel, en contra del Gobierno de coalición

Según la cantante, el futuro que nos espera es muy duro y la clase política que tenemos es un desastre. Además, ha asegurado en el programa de Mediaset, que aunque "no tiene miedo", la situación que viene va a ser muy complicada.

"Todo lo que leo en Facebook me parece fatal. No sé si son verdad o no, pero todo mal. Mira, todo lo que dice Irene Montero no me convence. Cada vez que habla en el Parlamento me entra mala leche", ha revelado la artífice del La, la la. "Odio a Albert Rivera porque si hubiera pactado con el PSOE no tendríamos lo que tenemos ahora", ha añadido.

"Pónganse de acuerdo todos los políticos de una puta vez", ha explicado muy enfadada en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Sobre Corinna ha expresado muy tajante que es una "hija de la gran puta, una trepa y una lagarta". "Me da igual que vea el programa, pero está haciendo un escarnio total con el rey", ha comentado Massiel.

Citando varias veces a Margaret Thatcher, la intérprete de Eres también ha confesado que "los Borbones siempre han sido unos puteros" y, aunque no ha sido monárquica nunca, cree que ahora no es momento de hacer un referéndum sobre la Corona. "Pablito no me toques lo huevos. Lo más importante ahora es conseguir dinero para pagar y contratar más médicos. Que se pongan las pilas", ha revelado.

Kiko Matamoros responde a Makoke

Makoke habló en 'Viva la vida' insinuando que su ex tiene varias condenas y asegurando que bloqueó a su hija Anita sin explicación ninguna. Así, el colaborador de 'Sálvame' ha tenido que aclarar que no tiene ningún antecedente penal, aunque sí dos sentencias condenatorias.