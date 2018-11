Massiel le habla a Bertín Osborne de su dura enfermedad, de sus bodas y de su hijo

Este viernes se ha emitido en prime time de Telecinco 'Mi casa es la vuestra', que en esta ocasión ha contado con dos representantes de Eurovisión: Massiel (ganadora del Festival en el año 1968) y Salvador Sobral (representante de Portugal y ganador en el 2017).

El programa, presentado por Bertín Osborne, ha cosechado un tímido 9,3 de share (1.439.000 espectadores).

La enfermedad de Massiel

La cantante, de 71 años, ha hablado sobre la enfermedad que sufre en los ojos: "Me estoy quedando ciega, es una enfermedad dura, pero no tiene cura".

Massiel ha revelado lo mal que lo pasó cuando se enteró de lo que tenía: "Me he sentido muy mal porque no lo aceptaba, era un hándicap tremendo. Por ello deseo que al menos me quede como estoy". Además, le han detectado cataratas hace poco.

Se casó tres veces

Massiel no es muy dada a hablar de su vida personal, pero en el programa de Bertín lo hizo. La cantante ha contado que se casó tres veces, que tiene un hijo llamado Aitor y que es abuela de dos nietos.

"Mi hijo es abogado y no tiene nada tiene que ver con este mundo. El quiere y merece ser anónimo", ha dicho.

El problema con Serrat

También ha hablado de su paso por el Festival de Eurovisión. Ella se encontraba en México cuando se enteró que iba a ser la representante de España: "Me dijeron que tenía que venir a Madrid para participar porque con Serrat había pasado algo muy grave".

El tema elegido, ‘La, la, la', fue la canción que iba a cantar Serrat, pero tres días antes decidió que lo haría en catalán, algo que no gustó a la discográfica, que finalmente prescindió de él.

Respecto a si se alegra de haber participado en el Festival, no lo tiene claro. La cantante considera que siempre ha tenido que pedir perdón por haber ganado. "Aquí que ganes jode mucho y siempre he tenido que pedir perdón. Sin embargo, lo más importante es lo que he hecho después de Eurovisión", ha contado a Bertín.