Las mascarillas son el mejor aliado para restaurar tu pelo después del verano

El verano está repleto de momentos de sol, sal y cloro. Parece aparentemente apetecibles, pero terminan resultando una mal combinación para la salud de tu pelo. Por eso no es de extrañar que septiembre sea el mes más crítico del año para tu melena ya que sufre las consecuencias de semanas de desgaste y aparecen las puntas abiertas, decoloración o una sequedad excesiva.

¿Cómo revertir estos efectos? La mayoría de las mujeres cortan el problema por su raíz, y nunca mejor dicho, visitando al peluquero para realizarse un buen corte. Pero los expertos nos avisan de que la tijera no es la única solución y que existen numerosas alternativas con productos cosméticos especializados para la recuperación de la salud del pelo.

Una de las posibles soluciones es nuestro tema de hoy. Las mascarillas capilares son un tratamiento intensivo para el cabello porque cuentan con una textura más rica y una mayor cantidad de activos que logran aportar un extra de nutrición al pelo. La diferencia con los acondicionadores es que éstos se usan de forma diaria mientras que las mascarillas se recomiendan usar unas dos veces a la semana.

Para saber elegir una buena mascarilla hay que fijarse en su formulación y detectar los ingredientes más milagrosos como son la keratina, la biotina, el pantenol, la manteca de karité o la jojoba.Encontrar la perfecta para tu pelo no será una tarea fácil, pero desde Vozpópuli te echamos una mano dándote algunos consejos y recomendaciones para que logres satisfacer las necesidades de tu melena.

¿Cómo se utiliza la mascarilla?

Aunque existen muchos tipos de mascarillas, su eficacia dependerá de dos aspectos fundamentales que debes tener en cuenta: la primera consiste en escoger el producto adecuado a las necesidades de tu cabello y la segunda, y más importante, aplicarla de forma correcta para conseguir el efecto deseado.

El primer paso es analizar cuáles son las necesidades de tu cabello para escoger la mascarilla adecuada. Una vez que has adquirido el producto ideal, toca usarlo en casa. Para aplicar la mascarilla en el pelo, previamente debes lavarlo con champú y luego aplicar el acondicionador. A continuación, elimina el exceso de humedad con una toalla y aplica la mascarilla. Trata de no extenderla desde las raíces y aplícala desde la parte media del pelo hasta las puntas. En el caso de que el cabello sea corto, solo debes de utilizarla en las puntas.

En el momento de aplicarla, hazlo cogiendo mechón por mechón e intenta que empape cada pelo. Un buen truco para realizar una perfecta aplicación es recurrir a un peina de púas. Su tiempo de aplicación dependerá de cuánto quieras hidratar tu melena. La duración puede oscilar de 5 a 20 minutos, aunque lo mejor es que te fijes en las instrucciones del fabricante.

Para potenciar sus efectos acompáñala con un poco de calor

No te recomendamos dejar la mascarilla trabajando durante toda la noche. El resultado será un cabello graso, sucio y apelmazado. Si lo que quieres es potenciar sus efectos, nuestro consejo es que lo acompañes con un poco de calor. Para lograrlo puedes utilizar el secador, un gorro de ducha o envolverte el pelo en una toalla caliente.

Para finalizar, retira todos los restos del producto lavando el pelo con abundante agua, recuerda que siempre hay que lavarlo con agua templada, y finaliza con un tramo final de agua fría de unos 30 segundos. ¿Qué conseguiremos con este momento final? Cerrar la cutícula del pelo y favorecer la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo.

Los beneficios para tu pelo

Las aportaciones que una buena mascarilla puede aporta a tu pelo son numerosas. Notarás enseguida la diferencia de utilizar este producto extra en tu rutina de belleza cuidando tu cabello con algo más que con el champú. Para que te hagas una idea, estos son los beneficios principales que te puede proporcionar el uso de mascarillas:

Hidratan profundamente

Aporta suavidad consiguiendo que el pelo se desenrede mejor y sea más fácil de peinar

consiguiendo que el pelo se desenrede mejor y sea más fácil de peinar Aumentan la elasticidad del pelo

del pelo Restaura la cutícula del cabello

Si tienes el pelo rizado, redefine y controla tus rizos

Estimula el crecimiento del pelo

Algunas mascarillas súper efectivas

Elvive de L´Oréal París tiene una completa gama de mascarillas para que puedas seleccionar la más indicada a tus necesidades. Con Color-Vive protegerás el color de tu pelo de las agresiones externas gracias a su fórmula con aceite de lino, vitamina E y aceite de coco. Su textura en gel nutre intensamente el cabello, sin apelmazarlo, y prolonga el brilla natural.

Si lo que quieres es reparar el cabello de los daños del verano, lo mejor será utilizar la mascarilla Aceite Extraordinario con aceite de jojoba. Es una solución capilar súper concentrada y multiusos que convierte la sequedad en brillo y esplendor gracias también a que está enriquecida con aceite de argán y macadamia.

Si quieres presumir de melena larga, la propuesta ideal es Dream Long. Su fórmula contiene aceite de ricino, queratina vegetal y vitaminas para una melena más fuerte, nutrida y brillante. Tu pelo lucirá igual que recién cortado sin sacrificar esos valiosos tres centímetros de las puntas.

Pero si lo que necesites es reforzar un pelo débil, tu selección debe ser Full Resist que fortalecerá tu cabello desde la raíz. Su fórmula estimula la fibra desde el cuero cabelludo proporcionando más resistencia a la rotura y menos pelos en el cepillo. Esta opción puedes utilizarla con o sin aclarado para dotar a tu pelo de toda la fuerza que necesita.

También puedes cuidar tu melena después de los estragos del verano con la opción de las mascarillas monodosis como las que te propone Rated Green que, después de llevar 15 años cuidado el pelo de las coreanas, acaban de aterrizar en Europa y prometen ser el próximo boom en cuidado capilar.

El secreto de Rated Green es utilizar ingredientes de origen natural prensados en frío para preservar todas sus propiedades y nutrientes trabajando con las últimas tecnologías. Puedes encontrar cuatro referencias diferentes para que puedas seleccionar la más indicada o ir combinándolas en función de qué necesite tu pelo en cada momento.

La mascarilla de Revitalash es toda una terapia para el cuero cabelludo. Su fórmula está basada en plantas y es rica en ingredientes que se han demostrado beneficiosos para esta parte esencial del cabello como biotina, queratina, pantenol, hoja de níspero y ginseng, entre otros.

Dentro de la gama Fructis de la firma Garnier también podrás encontrar un producto diseñado para cada necesidad. Sus ingredientes naturales hidratan, reparan, definen y protegen tu melena desde la raíz a las puntas. Además, sus fórmulas son ligeras y por tanto no engrasan el cabello. Por si fuera poco, todo ello con una fragancia muy agradable que te acompañará durante todo el día.

Dentro de las posibilidades nosotros te recomendamos la mascarilla capilar Adiós Daños. ¿Necesitas más explicación con ese nombre? Es una mascarilla fortificante que nutre y repara en profundidad toda la melena. También podemos elegir la mascarilla Nutri Repail Butter que está enriquecida con 3 aceites nutritivos: jojoba, macadamia y almendra para nutrir intensamente desde el interior y aportar suavidad.

Quizás con estos productos y consejos este septiembre no te haga falta visitar tu peluquería y, de hacerlo, no sea para sanear tu cabello sino para enfrentarte a la nueva temporada con un cambio de look.