El desnudo integral (y no censurado) de Marta Torné en Instagram

Marta Torné ha dejado impactados a sus seguidores de Instagram al subir una foto de su desnudo integral.

La actriz y presentadora catalana ha colgado una instantánea en la que aparece en una playa y totalmente en cueros. El post aún no ha sido censurado porque ella se tapa sus partes nobles con las manos. Recordemos que en esta red social los desnudos están prohibidos.

El desnudo integral de Marta Torné

"Deseando volver a sentirme así de libre, feliz y serena", escribe Marta junto a la instantánea, que ya acumula más de 37.000 'me gustas'. También menciona a su pareja, el director de cine Roger Gual, quien suponemos le hizo la foto.

Elisa Mouliaá también se desnuda

Marta Torné no ha sido la única actriz que ha decidido aparecer en cueros en Instagram en los últimos días. La actriz Elisa Mouliaá también hizo lo propio la pasada semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elisa Mouliaá (@elisamouliaa) el 1 Mar, 2019 a las 12:07 PST

Con esta publicación, Elisa quiso reivindicar el feminismo: "Para mí el feminismo es que la mujer se muestre tal y como es, con sus curvas o sus estrías, donde ella se sienta una reina que es lo que es, como lo son estas mujeres que desbordan talento y se desnudan: Madonna o Beyoncé. Viva la mujer que pisa fuerte. Feminismo no es ocultar tu cuerpo, es hacer con el lo que te dé la real gana. Feminismo es dejar de juzgarnos por si enseñamos más o menos. El pecado está en los ojos del que mira. Por ir en minifalda una no va provocando. Mostrar lo que te apetezca porque te apetece no es la mujer sino empoderándose de una santa vez. Basta ya".

La instantánea acumula 16.000 likes.

¿Qué opinas de todo esto?