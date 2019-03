Todas las veces que Marta Sánchez la ha liado: sus seis polémicas más sonadas

Marta Sánchez suele ser noticia porque, sin querer o queriendo, acaba liándola mucho. La cantante lleva años de polémica en polémica, acaparando titulares por salidas de tono y comentarios que se salen de lo normal.

A veces busca ser el centro de atención, y en otras ocasiones lo hace sin pretenderlo. A continuación, recogemos las seis polémicas más sonadas de la artista:

1) Error junto a Carlos Baute

La última vez que Marta Sánchez la lió fue en su actuación en el concierto de Cadena 100 del pasado fin de semana. La cantante acudió al evento junto a Carlos Baute, con quien cantó el último tema de ambos, Te sigo pensando.

Marta se despidió gritando delante de miles de personas: "¡Buenas noches y gracias a los amigos de Cadena Dial!". Marta se equivocó de emisora, y su compañero fue el primero en darse cuenta del despiste. "¡Trending Topic!", dijo Baute, intentando dar un toque cómico a la situación.

2) Criticada en 'Operación Triunfo'

El pasado mes de noviembre, Marta Sánchez acudió a Operación Triunfo junto a Carlos Baute para presentar su nuevo tema. Los artistas sorprendieron con su actuación, aunque no para bien. Fue, de hecho, la peor de la noche. Y eso teniendo en cuenta que se comparó a dos cantantes ya consagrados con unos jóvenes que aún no han salido del cascarón.

En aquella gala, la actuación de Carlos Baute y Marta Sánchezfue la más criticada de la velada.

3) Puso letra al himno de España

En febrero de 2018, Marta, ni corta ni perezosa, le puso letra al himno de España. La cantante sorprendió a los asistentes a su concierto en el Teatro de la Zarzuela, donde repasó 30 años de carrera, con una versión personal del himno de España, creada por ella misma.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", versa su creación.

Como no podía ser de otra forma, a Marta le llovieron las críticas por esto. "Con todos los respetos, se le ha ido la olla", dijo Sergio Dalma. "Los pensionistas reclamando una pensión digna, para mí esos son los patriotas, no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España", espetó Jordi Évole.

En diciembre del mismo año dijo que no se arrepentía de esta creación. Es más, dijo que se sentía muy orgullosa: "Todavía sigo recibiendo las gracias por la calle. La gente no se acerca a decirte gracias porque tenga la obligación, lo hace porque lo siente".

4) Contra las manifestaciones

En 2012, Marta Sánchez fue foco de la polémica por unas declaraciones que realizó en el programa de María Teresa Campos¡Qué tiempo tan feliz!. La cantante contó que iba conduciendo por la calle Serrano de Madrid cuando un grupo de manifestantes le cortaron el paso y, según ella, le golpearon el coche y le rompieron el retrovisor, obligándola a conducir "como a dos por hora" y esconderse en otra calle.

Ese mismo día, en Twitter, numerosos usuarios aseguraron que Marta había llamado "hijos de puta" a los manifestantes mientras que les intentaba atropellar con su vehículo. Ella no llegó a pronunciarse al respecto.

Sí se posicionó en contra de las manifestaciones: "La crisis no se arregla jodiendo al prójimo, sino trabajando. No apoyo esa forma de manifestación, cortando el tráfico y sin dejar que la gente trabaje". Fue muy criticada por estas palabras.

5) Acusa a Baute de no pagarla

En 2014, Marta Sánchez le lió en el programaViajando con Chester, cuando fue entrevistada por Risto Mejide. La cantante aseguró que no vio apenas dinero del tema Colgando en tus manos que cantó con Carlos Baute y que fue un éxito.

Aseguró haber recibido solo 6.000 euros: "Fui a preguntar por el contrato y me dijeron que me callase. No sé dónde está el dinero".

Estos comentarios distanciaron a Marta y a Carlos Baute durante años, pues ella daba a entender que el venezolano se habría llevado toda la recaudación. De hecho, Baute puso un mensaje en Twitter: "MUY SORPRENDIDO por tus injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras".

6) Críticas a Antena 3

Marta Sánchez fue jurado del talent show de Antena 3 Tu cara me suena en 2013. Un año más tarde, cargó contra el programa y la cadena en un programa de radio, donde aseguró que "es un programa familiar, divertido (...) algunas de las bromas me gusta verlas desde fuera, no participar en ellas. Eso ha dado pie a que sea un poco más apática o menos participativa". Y añadió: "Yo en un principio acepté esa labor para dar mi opinión como cantante, compositora e intérprete, nunca firmé un contrato de payasa".

La artista no volvió a ser jurado del talent.

Y estas son las perlas más sonadas de la artista. ¿Qué opinas? ¿Te cae bien Marta Sánchez?