Marta Sánchez, "orgullosa" del himno de España: "Es de lo mejor que he hecho en mi carrera"

Marta Sánchez ha acudido este fin de semana a 'Viva la vida' (Telecinco) junto a Carlos Baute para presentar su nuevo single 'Te sigo pensando' –ese que tantas críticas cosechó en la gala de 'OT 2018'–.

Antes de interpretar el tema, la artista estuvo charlando con la presentadora del espacio, Emma García, a quien reveló lo que sentía por haberle puesto letra al himno de España en febrero de este año.

Es una de las cosas de las que más orgullosa estoy de toda mi carrera: haber hecho el himno. Y lo voy a estar siempre

Marta no se arrepiente ni un segundo de esta creación. Es más, se siente muy orgullosa: "Todavía sigo recibiendo las gracias por la calle. La gente no se acerca a decirte gracias porque tenga la obligación, lo hace porque lo siente". Además, asegura que no se olvida del revuelo que causó: "Es una de las cosas de las que más orgullosa estoy de toda mi carrera: haber hecho el himno. Y lo voy a estar siempre", respondió.

La ideal de la letra se le ocurrió "por sentimiento, no por populismo".

[Puedes ver AQUÍ el vídeo de la entrevista]

El polémico himno de España

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", versa su creación.

"Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin", concluye la letra.