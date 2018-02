Marta Sánchez responde a las críticas: “¿El himno representa a un partido o nos representa a todos?”

Marta Sánchez, de 51 años, no cabe en su asombro después del éxito que ha obtenido tras ponerle letra al himno de España y cantarlo al finalizar su concierto el pasado sábado en el Teatro de la Zarzuela en el que repasaba sus 30 años de carrera.

Como broche final a su espectáculo, la cantante deleitó a todos los asistentes con esta canción para sorpresa de todos. El público lo recibió con entusiasmo, la ovacionó y grabó en vídeo, que se hizo viral hasta convertirse en Trending Topic. Algo que no se esperaba, ya que como ella misma ha declarado a los medios, al principio tuvo miedo por no saber cómo reaccionaría la gente.

Recogida de firmas para que cante el himno en la Copa del Rey

Ahora incluso la están proponiendo, desde diversos sectores, para que cante el himno nacional en la Copa del Rey. En change.org ya se ha creado una petición para que “Que en la final de copa el himno Español sea cantado por Marta Sánchez al son del público” que ya cuenta con más de 10.100 firmas.

Mientras, Marta sigue aún en shock. “Me cuesta respirar, no me puedo sentir más agradecida”, ha declarado emocionada en varios medios. Hacía mucho tiempo que una canción suya no ocupaba titulares y ésta ha tenido una gran repercusión. Sin embargo, ha recibido críticas y alabanzas a partes iguales. Por un lado, hay quienes la llaman oportunista por la situación política que se vive en España y el desafío independentista y no se creen que le viniera la inspiración de la manera que ha relatado mientras residía en Miami, donde vivió tres años.

Responde a los que la tachan de oportunista: Ni sé de qué partido soy

Ella ha desmentido esta teoría: “Puedo prometer y prometo que esta idea es muy anterior a que se colgaran banderas de España en los balcones. Para nada lo hago a raíz de lo ocurrido y es una casualidad que explotara meses antes del concierto”, ha señalado en declaraciones a ‘El Mundo’.

“Si algo me caracteriza es que no miento. Lo que hago es siempre desde el corazón y desde la verdad. Para nada esto ha sido con una intención añadida y para nada imaginaba que fuese a tener esta repercusión”, ha declarado en ‘La Vanguardia’.

Después ha explicado que no tiene nada que ver con la política: “Lo último que quisiera es que esta iniciativa mía se creyese oportunista o con una inclinación política. Jamás me he pronunciado, políticamente hablando soy un desastre, no entiendo nada. No es lo mío. Lo he hecho desde el patriotismo puro que es poner letra a la canción que nos representa. Como artista y compositora que soy, no para pronunciarme por un partido y otro. ¿El himno es partidista, representa a un partido particular o nos representa a todos? Lo he cantado como española que ama a su país, no como una persona de izquierdas o de derechas. ¡Si ni siquiera sé de qué partido soy”.

Marta niega que sea oportunista dice que la letra le vino “en un flash”

Según ha contado la cantante, la letra la escribió hace tiempo: “Cuando vivía en Miami, estaba un día recogiendo las hojas de un árbol y, en un flash, me vino. Pero luego la dejé aparcada y hace año y pico dejé Florida y volví a Madrid. Al surgir el concierto en el Teatro de la Zarzuela, pensando en la última canción, a modo de bis, volví a pensar en esto. Como estaba la letra muy inacabada, cogí los apuntes y, entonces, la terminé”.

Por otro lado, hay otros muchos que han alabado la letra y la canción, incluidos políticos como Mariano Rajoy o Albert Rivera, que felicitaron la iniciativa de Marta a través de las redes sociales. Otros como Pedro Sánchez, han declarado en una entrevista en Antena 3 que “el himno está bien como está” y añadía: “Me gusta sin letra y que cada uno lo interiorice y lo exteriorice como quiera”.

Marta ha mostrado su opinión al respecto: “Además, me enorgullece igual que les guste a Rajoy y Rivera que al vecino del quinto que, seguramente, ha estado flipando desde que me oyó ensayarla por primera vez”.

Marta aclara que tributa en España: “En Miami no he pagado impuestos”

El alcance ha sido tal que incluso hay quienes piden que su letra se incorpore al himno nacional. “Imagínate que honrada me sentiría. Pero no quiero ni aspirar a semejante regalo. Sería algo con lo que me podría ir tranquila a la tumba” y ha añadido: “Me encantaría que fuera la definitiva pero no me quiero hacer ilusiones”.

Por último, Marta ha querido aclarar otro de los puntos por los que ha sido muy criticada tras cantar el himno, el ir de patriota y sin embargo, vivir en Miami, algo que algunos han relacionado con la posible evasión de impuestos. La cantante lo ha negado tajantemente: “Yo allí no he pagado impuestos. Tributo en España, quien no sepa que se ponga una cremallerita en la boca: todo lo que he ganado sudando la gota gorda desde que tengo 18 años lo separo en una cuenta en mi oficina que lleva el nombre de impuestos”.