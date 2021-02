Marta Pombo se separa de su marido: "Estoy en tratamiento psiquiátrico"

Marta Pombo, influencer y hermana de María Pombo, dejó las redes sociales hace dos meses para descansar. No dio más detalles y tampoco avisó de cuánto tiempo estaría fuera de Instagram, que es, a fin de cuentas, su trabajo y fuente de ingresos.

Todo el mundo pensaba que serían dos semanas de desconexión y al final el periodo se alargó. ¿Qué le ocurría? ¿Dónde estaba? ¿Se traía algún negocio entre manos? ¿Estaba embarazada de su marido? Esta última información, de que estaría esperando un bebé, fue la que más peso ganó y la que ha acabado con su paciencia, hasta el punto de regresar este martes a Instagram a aclarar todo.

Marta Pombo regresa a Instagram para contar sólo malas noticias

Marta se casó con Luis Giménez el 28 de septiembre del 2019. Una boda que fue muy polémica, así como su noviazgo, por los continuos rumores de infidelidad por parte de él. Al final ella hizo caso omiso a las informaciones que llegaban de un lado y otro y decidió confiar en su pareja.

Ahora, un año y poco después, ambos han decidido emprender caminos separados. Así lo ha dicho la propia Marta Pombo en un vídeo de Instagram: "No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado la covidcon todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro...en mi línea". Tras ello ha asegurado que se ha separado de Luis: "Ha sido de mutuo acuerdo y lo hemos hecho por el bien de los dos, porque no nos estábamos haciendo bien. Yo le quiero y es una persona muy importante para mí, pero necesitamos un respiro".

Marta, que sólo tiene buenas palabras para su ex, ha dicho que la situación ha podido con ella y que no está bien. De hecho, ha confesado que está en tratamiento psiquiátrico para poder recuperarse y "ser la de antes".

"Los mensajes que nos han llegado a los dos son muy duros. Os pido respeto, que se deje de hablar ya, aunque seamos personajes públicos. (...) Dejo las redes de momento porque lo necesito por mi salud mental, aunque sé que eso significa perder contratos laborales pero no me importa, lo asumo", ha afirmado, visiblemente emocionada.

Antes de despedirse ha confesado que tras el trato recibido los últimos meses había perdido la fe en la sociedad, una esperanza que había recuperado un poco al leer mensajes positivos de algunos fans.

Su hermana María, por su parte, ha reaccionado en sus redes sociales para apoyar a su hermana, sin mencionarla, y asegurar que tras la alegría y felicidad de las influencers siempre hay una historia personal, mochilas y problemas, y que uno no lo cuente a los demás no significa que esté bien.

Esperemos que se recupere pronto.