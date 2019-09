La boda de Marta Pombo, en entredicho por los rumores de infidelidad del novio

Marta Pombo, influencer y hermana de María Pombo, se casa, si nada lo impide, el próximo sábado 28 de septiembe con Luis Giménez. Una boda que está en entredicho por los continuos rumores que apuntan a que él habría sido infiel a la joven.

Desde hace unas semanas, las redes sociales se han llenado de comentarios que acusan a Luis Giménez de haberle puesto los cuernos a su prometida.

Esto ha causado un gran drama en la pareja y en la familia Pombo. La propia Marta, que tiene más de 334.000 seguidores en Instagram, subió un vídeo a su 'stories' en el que narraba lo mal que lo estaba pasando con todo esto: "Tengo mucha rabia dentro, no lo estoy pasando nada bien. Se habla de lo que se quiere sin pensar en el daño que se está haciendo", explicaba la joven entre lágrimas.

"Se están pasando unas fotos de un chico que se parece a Luis con otra chica, que no es Luis (...) Estamos expuestos, pero hay límites. No está siendo un año fácil en líneas generales, Luis y yo llevamos ocho años, y hay momentos más difíciles y más fáciles. El 2019 no es mi año", finalizaba.

María Pombo dice que sí habrá boda

A pesar de todo esto, la boda sigue su curso. Al menos eso es lo que ha asegurado la hermana de la protagonista en un evento: "Se casa el siguiente sábado. Estamos de los nervios", dijo, confirmando que el enlace sigue su curso.

María Pompo, mujer de Pablo Castellanos, reconoció que su hermana había sufrido mucho con los comentarios: "Lo ha pasado un poco mal, porque la gente habla mucho y también se inventa mucho. Hay gente muy mala, pero bueno, es lo que hay (...) Conocemos a Luis, conocemos a Marta, vemos lo enamorados que están y eso es lo que importa".

Parece, pues, que al final sí que hay boda. ¿Qué opinas de toda esta polémica?