Quién es Marta Peñate ('La isla de las tentaciones 2'): su edad, por qué es famosa, su pasado y más

La isla de las tentaciones regresa a las pantallas de Telecinco después de una primera temporada muy exitosa. El programa se basa en poner a prueba el amor y la fidelidad de varias parejas que debe tener como mínimo un año de relación. Algunas de las parejas de esta segunda edición llevan juntas más de diez años. Los participantes tienen entre 23 y 32 años, proceden de distintas partes de España y con diferentes perfiles profesionales: diseñadores, empresarios, Djs o influencers.

Este miércoles, el programa presentado por Sandra Barnedarealizará su primer capítulo. Las cinco parejas que participarán tendrán el objetivo de dar un paso más en su relación así como poner a prueba su amor.

¿Quién es Marta Peñate y por qué es famosa?

Marta Peñate es una joven administrativa de 29 años de Las Palmas que estudió periodismo en la Universidad Europea de Madrid. La canaria saltó a la fama tras haber participad en Gran Hermano 16, programa en la que tuvo diferentes choques con Amanda Rodríguez, a quien catalogó como: "Una envidiosa de plástico", según informó la revista 'Lecturas'. Finalmente, a pesar de ser de una de las favoritas de 'GH 16', Marta fue eliminada.

Soy querida y odiada", aseguró Marta Peñate

La exconcursante de Gran Hermano 16 tuvo una muy buena amistad con Sofía Suescun. Sin embargo, su relación se rompió y ahora mantienen cierto recelo entre ellas.

Marta y Lester

Marta y Lester representan la relación más larga de la historia de este reality al estar juntos desde hace 11 años. “Solemos discutir por todo”, ha asegurado la joven en la carta de presentación de uno de sus vídeos. Estos testimonios y lo visto en su pasado en Gran Hermano 16 nos hace pensar en lo polémica y mediática que será el desarrollo de su relación. Esta edición pondrá a prueba la fortaleza de su relación al convivir por separado en República Dominicana.

Entro muy insegura, no me quiero mucho. Y así tampoco puedo quererle a él", aseguró Marta

Mediaset ha emitido los primeros 30 minutos del primer programa en exclusiva para sus abonados de Mitele Plus. La presentadora ha hablado con los concursantes y Peñate ha hablado sobre su situación actual al entrar a esta edición de 'La isla de las tentaciones'. "Entro muy insegura, no me quiero mucho. Y así tampoco puedo quererle a él" aseguró Marta.