El otro enfrentamiento de Marta Peñate con otro concursante que no se vio en televisión.

En el primer programa de 'La isla de las tentaciones 2' ya se produjo el primer fuerte enfrentamiento entre dos concursantes que casi acaba con el abandono de una de ellas, Marta Peñate, la exconcusante de 'Gran hermano 16'.

"Tú eres la típica enterada que te metes en todo, ¿verdad? En todos los grupos se supone que tiene que haber un chihuahua, así que en este eres tú", le dijo Marta a Elisa García, una de las 'tentaciones', que tras el conflicto se posicionó casualmente como pretendienta de Lester, el novio de la canaria.

Al día siguiente, su novio elegía a Elisa para su primera cita, lo que hacía estallar a la canaria montando un gran drama por ello: "Tú y yo ya no estamos juntos, pásalo bien". Incluso no paraba de decir que quería abandonar e irse. Su novio tuvo que salir detrás de ella a calmarla.

"Reconozco que soy muy dramática, madre mía... MIS DRAMAS"

La impresión que daba es que suele tener que tranquilizarla por este tipo de teatros o dramas que monta de forma habitual. Incluso ella misma reconocía mientras se estaba viendo en el programa: "Reconozco que soy muy dramática, madre mía... MIS DRAMAS".

Peñate señaló ante las cámaras: "Si sabía que me iba a sentar mal, ¿por qué hace esto? Punto número 2. No sabía que él era un sugar daddy ni que le gustasen los chiguaguas. Si lo llego a saber le hubiera comprado uno", aseguró la canaria.

Marta acabarías primero diciendo me cae gorda @elisagarciiia por qué representa todo lo que siempre desee tener de una mujer y no tengo y por eso tengo el alma muy podrida y soy una envidiosa llena de complejos! #LaIslaDeLasTentaciones2#LaIslaDeLasTentaciones#LaIslaHaVueltohttps://t.co/bCgUvn8I7o — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 23, 2020

"Marta eres una manipuladora y falsa. ¿Eres tú decente?"

Según se emitía el programa, Marta comenzó otro enfrentamiento en directo a través de las redes sociales después de que Iván Madrazo, tío de Elisa,cargara contra ella por llamarla "chihuahua".

El exconcursante y ganador de 'Gran hermano 10' le comenzaba escribiendo: "Marta eres manipuladora y falsa como tu sola!! @elisagarciiia disculparse por que? Por tu complejo de inferioridad? Tú te metiste con ella que vas de sobrada y eres una acomplejada! Eres tú decente Marta? Pronto lo veremos #LaIslaDeLasTentaciones2 #LaIslaDeLasTentaciones". Además Madrazo asegura que Peñate sabía de sobra que era su sobrina y que buscaba espectáculo, algo que ella negó.

Lo q te pasa @_MartaGH16_ q te gusta mucho ir de sobrada y protagonista! Y tu entera eres istrionica y envidiosa llena de complejos y por eso te metiste con Elisa que nada te había hecho,me indigna tu placer por machar a las personas para hacerte la guay #LaIslaDeLasTentaciones2pic.twitter.com/1DpPf9lbgk — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 24, 2020

Por cierto cuando me escribas tuit no los borres que eso lo sueles hacer mucho por que todo lo planeas y calculas por eso no te creo! #LaIslaDeLasTentaciones2 — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 24, 2020

"Buscas momentos de televisión incluso interponiendo tu ridículo noviazgo de mentira!"

Las respuestas y ataques de Marta no se hicieron esperar: "Que yo sabía que era tu sobrina? TÚ ERES TONTO. De verdad. Mira, déjalo, y sí te escribí yo cuando pusiste por aquí que tu sobrina era tentadora. Yo fui con buena fe, y tú con mala, y encima sabes que le escribí hasta un mensaje a posteriori. Venga anda, falso tú".

Sabías perfectamente que era mi sobrina, los perdones no me valen"

Iván le respondió: "Me escribiste porque eres muy falsa querida! Tú eres la que buscas momentos de televisión incluso interponiendo tu ridículo noviazgo de mentira! Sabías perfectamente que era mi sobrina los perdones que me pedías no me valen! Porque son tan falsos como tú".

Me escribiste por que eres muy falsa querida! Tú eres la q buscas momentos d tv incluso Interponiendo tú ridiculo noviazgo d mentira ! Sabías perfectamente q era mi sobrina los perdones q me pedías no me valen! Por que son tan falsos como tú !! #LaIslaDeLasTentaciones2 — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 23, 2020

"Tú entera eres histriónica y envidiosa, llena de complejos. Por eso te metiste con Elisa"

Los mensajes de Iván contra Marta no pararon de sucederse: "Lo que te pasa @_MartaGH16_ que te gusta mucho ir de sobrada y protagonista! Y tú entera eres histriónica y envidiosa llena de complejos y por eso te metiste con Elisa que nada te había hecho, me indigna tu placer por machar a las personas para hacerte la guay #LaIslaDeLasTentaciones2".

"¡Me meo! ¡El complejo de inferioridad de Marta la ciega! Sobran las palabras. ¿Marta habla de valores?". En otro se puede leer: "Marta, acabarías primero diciendo: me cae gorda porque representa todo lo que siempre he deseado tener de una mujer y no tengo y por eso tengo el alma podrida y soy una envidiosa llena de complejos". Iván ha defendido a capa y espada a su sobrina de la que se siente "muy orgulloso".

Marta llama chihuahua a @elisagarciiia me meo !! El complejo de inferioridad de marta la ciega! Aun que no me extraña ver a marta y ver a mi sobrina En fin! Sobran las palabras Marta habla de valores ? 😂ya sabes dónde vas marta no hables de valores! #LaIslaDeLasTentaciones2 — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 23, 2020

De intentar q yo no comentase el ridiculo q habías hecho esta noche, después d liarla intentas apagar la hoguera pidiendo un perdón vacío! te gusta mucho encender hogueras y luego ir d víctima por q eres muy manipuladora pero yo ni t perdono ni te creo! #LaIslaDeLasTentaciones2 — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 24, 2020