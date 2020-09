Marta López, readmitida en Mediaset tras su 'despido' por "conducta irresponsable"

Marta López fue 'despedida' fulminantemente de Mediaset después de que pusiera en jaque a la cadena por un posible positivo en coronavirus. Así lo comunicó el grupo audiovisual en un escrito en el que explicaban los motivos por los que la exconcursante de Gran Hermano dejaba de participar en todos los formatos en los que trabajaba.

Casi un mes después, la colaboradora de Sálvame y Viva la vidaha sido la invitada sorpresa de Sábado Deluxe, ensombreciendo la vuelta de Kiko Matamorosy la polémica entrevista que ha dado enfrentándose a todos sus compañeros por su novia, la influencer Marta López, y su hija Anita Matamoros.

Marta López, falso positivo en coronavirus

"Mediaset España ha decidido prescindir desde hoy de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la covid-19 y que por supuesto exige esta compañía", reveló el comunicado de la cadena el pasado 20 de agosto.

Ahora, Marta ha vuelto a Telecinco para expresar que nunca ha padecido la enfermedad y que la prueba que se hizo fue un falso positivo. "Lo he pasado muy mal. Me he sentido muy culpable por todo lo que ha sucedido. Me han llamado de partidos políticos y de todos los medios de comunicación para ver si quería hablar mal de la cadena y mirar si todo lo que estaba ocurriendo era legal. No he querido hacer nada y lo he pasado mal con mis hijos porque les han dicho barbaridades", ha explicado muy enfadada.

Algo soberbia, Marta ha comentado a Lydia Lozano que ha sido la persona que más le ha defraudado durante estos días y que siendo honestos "no ha hecho nada malo". "No me lo puedo creer. He estado confinada en mi casa por tu culpa y no has sido capaz de decirme o mandarme un mensaje para decirme que no has pasado la enfermedad. Es vergonzoso", ha contestado la periodista a la colaboradora.

Además, Víctor Sandoval ha relatado a López que sigue pensando exactamente lo mismo antes que ahora y que su conducta fue irresponsable. "Mi madre ha muerto por coronavirus y creo que no eres ejemplo de nada. No sé cómo te atreves a decir que has hecho las cosas bien cuando sabes perfectamente que tu comportamiento no ha sido el adecuado", ha relatado el colaborador muy indignado con las palabras de Marta.

Sábado Deluxe, a por Antonio David Flores

Tras la aburrida entrevista de Kiko Matamoros, el programa tenía preparada una sorpresa al exmarido de Rocío Carrasco. La cadena, que lleva una semana intentando encontrar alguna infidelidad del exguardia civil con su mujer Olga, le ha enseñado unas imágenes de hace unos años en la que está un poco cariñoso con una chica en una discoteca.

"Eso fue a la salida del programa y estaba saludando a nuestra compañera que acababa de llegar. No entiendo muy bien por qué intentáis buscar algo que no hay. Solo la abrazo y la saludo nada más. Este vídeo no tiene sentido y Olga lo va a entender porque no se ve nada y estaba el resto del equipo allí", ha explicado Antonio David a sus compañeros, quienes intentaban que pareciese que sí estaba liado con ella.

¿Quién grabó aquellas imágenes y con qué fin si realmente solo se estaban saludando? ¿Por qué Mediaset se ha empeñado en que Flores parezca infiel? ¿Falta contenido y por eso han recuperado de nuevo a Marta López? Por ahora, a excepción de la entrevista con Paz Padilla, Sábado Deluxe está muy flojo.