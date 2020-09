Marta López rompe su silencio tras ser despedida de Mediaset por el covid-19

Todo parecía indicar que Marta López había salido ganando con el 'Merlos Place'. Si ya no te acuerdas, esta mujer, de 46 años, fue la que se enteró por un vídeo de Youtube de que su entonces pareja, Alfonso Merlos, estaba con otra a la vez que con ella. La amante resultó ser Alexia Rivas, quien ahora es la novia de Merlos. En fin, un culebrón que nos hizo más llevadero el confinamiento.

Tras el polémico vídeo a ella le llovió el trabajo, y el dinero: exclusivas en revistas, colaboraciones y entrevistas en programas de televisión de Telecinco y un largo etcétera rentable dentro de este mundillo.

Pero todo lo que sube, baja. Marta López ha pasado de ser una cara amiga de Mediaset a ser despedida fulminantemente a finales de agosto, tras poner en riesgo a la empresa de Paolo Vasile por un posible positivo en coronavirus.

Marta fue pillada en actitud irresponsable en su ámbito privado, en concreto en una fiesta en Marbella, sin mascarilla, lo que obligó a todos los colaboradores que estuvieron con ella los días posteriores a ponerse en cuarentena, lo que a su vez puso en jaque a 'Sálvame'.

Que hay padres que no besan ni abrazan a sus hijos por el temor de contagiarlos y esta Marta Lopez dice que esta con personas que duerme con ellas y como tiene el super poder de saber si lo tiene o no ,no pasa nada #SomosLaAudiencia14Apic.twitter.com/KMbdmmlmYt