Marta Hazas, protagonista de 'Pequeñas Coinciencias': "Nunca he sentido machismo en mi profesión"

Marta Hazas y Javier Veiga estrenan el 15 de enero la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias' en Amazon Prime Vídeo. La serie, producida por Atresmedia Studios, cuenta la historia de una pareja muy peculiar que, tras doce acaramelados meses de relación, se enfrentan al reto de formar una familia.

Gritos ha podido conversar con los dos protagonistas de esta serie con alcance internacional que habla del amor, la maternidad y las emociones en clave de comedia. Marta Hazas y Javier Veiga, que son marido y mujer en la vida real, nos han contado cómo es trabajar juntos en la ficción, cómo afrontan las críticas, sus planes de futuro y si se han planteado tener hijos. Además, han dado su punto de vista sobre temas como el machismo en el mundo audiovisual o el impacto de las redes sociales en la vida de las celebrities.

¿Cómo es trabajar codo con codo todos los días siendo pareja y conviviendo fuera de las grabaciones?

Marta Hazas: Nosotros lo vivimos de una manera natural porque como nos hemos conocido rodando una película, hemos hecho ya tres obras de teatro juntos y dos temporadas de esta serie… Es como nuestro medio natural, nuestra relación ya es así siempre.

Javier Veiga: Sí, es muy cómodo porque te sabes muchas cosas, solamente hay que pensar qué contarse. Porque claro, cuando llegas a casa no nos podemos preguntar "¿qué tal el trabajo hoy?", porque nosotros ya nos lo sabemos. Nos tenemos que inventar otros temas de conversación.

Marta Hazas: Pero también siempre pasan cosas fuera, así que… (risas)

Hace poco se publicó un comentario que respondiste una fan en el que tildaba a la serie de machista. Nos sorprendió mucho tu reacción, ¿qué sentiste?

M: Pues mira, sentí impotencia y me preocupa porque creo que el machismo es un tema muy grave y mientras sigan muriendo mujeres por este tema… Ya estamos en el siglo XXI, me preocupa que es un tema educacional que está mal enfocado y no puede ser que una persona decida que una serie es machista solo porque hay un personaje machista. En ese caso, la ficción es una porquería donde no se van a poder contar historias.

No puede ser que una persona decida que una serie es machista solo porque hay un personaje machista Marta Hazas

Entonces creo que hay que saber distinguir, porque van a conseguir que esto se dé la vuelta y entonces vamos a generar una sociedad en la que a las mujeres se nos va a tratar como jarroncitos de cristal delicados y nadie va a querer tratar con nosotras porque todo es ofensivo. Hay que distinguir porque el machismo es un tema muy serio, me preocupa.

Javi y yo somos personas feministas y estamos rodeados de un equipo que estamos todos a una. En esta serie no tolero, que es un gran problema en las redes sociales que creo que habría que legislar, que se de tanta voz a gente que dice estupideces por incultura.

J: Yo, de hecho, casi te diría que no hay que darle bola a eso. A un hater que por una chorrada oye una frase y, sin entender el contexto, ve que un personaje dice una frase machista y hace un comentario. No hay que darle a esto titulares ni hacer de esto un titular, porque sino le damos importancia a cosas que no la tienen. La serie no es machista, de hecho, se plantea la maternidad de una manera absolutamente igualitaria. En ese sentido es una ficción incluso diría feminista. Pero claro, darle mucha bola no merece la pena, es simplemente un hater que se aburre en su casa.

Javier, tú, como creador, ¿crees que la ficción debe acoger realidades que socialmente no están aceptadas o son incorrectas?

J: Por supuesto. Yo creo que la ficción debe contar con todo tipo de personajes, otra cosa es que la ficción tenga moral. La ficción debe tener una moral y la moral es lo que debe contar el creador, que es lo que tu puedes no reprobar. Lo que no tendría ningún sentido es que la ficción no reflejase todo tipo de personajes.

M: O que no hubiera nunca personajes negativos, no habría conflicto.

La ficción debe contar con todo tipo de personajes, otra cosa es que la ficción tenga moral Javier Veiga

J: Y lo que es además especialmente repugnante o hipócrita es que solo ocurre con la comedia. En el drama puedes poner cualquier tipo de personaje negativo porque luego le matan o cosas por el estilo. Es muy estúpido que en comedia no se pueda hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero 'La lista de Schindler' no es una apología del nazismo. Hay personajes que matan judíos y asesinan gente, no por eso es una película nazi ni nada por el estilo, porque lo que cuenta la película no es eso. Tiene que haber todo tipo de personajes en una ficción.

Marta, en tu larga trayectoria como actriz, ¿has vivido alguna situación machista? ¿Te has sentido minusvalorada alguna vez por el hecho de ser mujer?

M: No, la verdad es que nunca he vivido esa situación como actriz ni si quiera ahora a la hora de embarcarme en este tema de la producción, que habitualmente ha sido un mundo más de hombres. No he visto que nadie por ser mujer se dirija más a Javi que a mí ni me he visto en esa tesitura. Me gustaría, a veces, poder contar una anécdota, pero es que no.

La verdad es que nunca he vivido esa situación como actriz, ni si quiera ahora a la hora de embarcarme en este tema de la producción Marta Hazas

Aparte de actriz, también tienes muchísimos seguidores en Instagram. Te estás convirtiendo en una it-girl, ¿has pensado alguna vez en dedicarte al mundo de la moda?

M: Yo creo que son cosas colaterales, es un mundo que es algo como ¡hala! Creo que he tenido suerte a través de Velvet y de las promociones de 'Pequeñas Coincidencias' de tener acceso a diseñadores, ir a eventos en los que tienes un gran equipo que te viste y luego te vas haciendo amiga de los diseñadores y empiezas a valorar la moda española que, históricamente, hemos vestido a muchas estrellas de Hollywood también.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Hazas (@martahazas) el 27 Dic, 2019 a las 9:12 PST

De pronto, ves todo el trabajo que hay detrás y también es una manera de hacer industria con esto y de apoyarnos los unos a los otros. Creo que hay mucho talento aquí. Y bueno, simplemente, usar un poco las redes sociales también que me divierte. Siempre me ha gustado la fotografía, pues bueno. Más como diversión y apoyo, que a mí me encantan las alfombras rojas y soy la primera que me compro las revistas para ver los Oscar, los Globos de Oro, los Goya… Entonces bueno, creo que es como una cosa secundaria que no me planteo. También ya te digo que el hecho de ser diseñadora de vestidos de novia en 'Pequeñas coincidencias' y de trabajar en las Galerías Velvet pues te hace como que, sin querer, me he puesto más las pilas con el mundo de la moda.

Sois pareja en la serie y en la vida real… ¿os habéis planteado tener hijos y ampliar la familia?

J: Pues de momento, en cualquier caso, no. No tenemos tomada decisión. Como puedes ver, Marta no está embarazada (risas). Es un tema del que hablamos en la serie porque está en nuestra generación, pero no hemos tomado esta decisión.

M: La diferencia es eso, que antes no era decisión. Las mujeres tenían hijos sí o sí y no te planteabas nada. Ahora como puedes decidir… de ahí el querer contarlo en la serie también.

‘Pequeñas coincidencias’ es la gran apuesta de Amazon Prime Video en comedia española y ha dado el salto a las versiones internacionales de la plataforma, ¿qué os queda por hacer? ¿qué sueños tenéis por cumplir?

M: Mucho. Mira, para empezar el siguiente escalón, tercera temporada de 'Pequeñas coincidencias'. Pero nos quedan muchas cosas por hacer porque al final esto tiene un venenillo que no se quita y siempre, cuando vas cumpliendo sueños, aparecen otros nuevos. Es lo bonito y lo ilusionante de esta profesión. 'Pequeñas coincidencias' creo que nos ha quedado muy bien. Yo creo en la justicia poética, entonces tener la oportunidad de tener este escaparate y ver que funciona tan bien a nivel internacional… Con que se comunique que existe ya lo otro lo dejo en manos del boca a boca y del espectador. Lo que me parecía difícil es el conseguir comunicar que hemos hecho esta serie y cómo hacer para que se vea. Hemos sido la primera serie que se ha hecho cuando ha llegado Prime Vídeo a España, es que ha sido…

J: En mi caso, más que pensar en el siguiente paso, es pensar en la siguiente historia. Lo que me gustaría es seguir contando historias, no es tanto como ver qué más, si no ver cuál es la siguiente. Que te dejen la oportunidad de contarlas con libertad creativa y con socios que te abran esa ventana.

Ante este éxito internacional, ¿cómo gestionáis el impacto mediático y las críticas en redes sociales?

M: Yo, en ese sentido, reconozco que tengo suerte porque no tengo demasiados haters porque tampoco me meto en muchos jardines. Mi vida personal está bastante al margen de todo ese mundo, son todo cosas profesionales o de colegueo de rodaje. Lo llevo bien, pero reconozco que encajo mal las críticas negativas. Puedo tener 1500 buenas y una mala y digo: “¡A ver quién ha puesto esto!”. Pero, en general, lo llevo bien.

J: No hay que hacer demasiado caso. Está bien verlo para saber qué opina la gente, pero yo antes de esta serie hice otra muy distinta, 'Gym Tony', y ahora he hecho esta. En 'Gym Tony' el 80% de los comentarios eran muy malos, aquí el 100% son buenos. Entonces, ni hacía mucho caso antes ni hago mucho caso ahora. Ni ahora me creo que todo sea realmente bueno y que hayamos hecho la mejor serie del mundo, ni antes que era la peor.

M: Hombre, hicisteis cinco temporadas de 'Gym Tony', tan mala no sería…

J: Creo que hay que relativizarlo, pero está bien ver la opinión de la gente y no despreciarla. Prefiero la opinión de la gente que la opinión de un crítico, que me importa menos.

¿Por qué no nos podemos perder la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias'?

M: Porque nos ha quedado una segunda temporada aún mejor que la primera y es muy divertida. Son doce capítulos con los que te puedes identificar emocionalmente y pasar un buen rato viéndola.

J: Yo te voy a decir que, el que no la vea, estoy seguro de que en breve le van a decir: "¿Pero que no has visto 'Pequeñas coincidencias'?". Entonces ya estaremos con la tercera y se le va a acumular el trabajo. Entonces más le vale verla ya porque sino va a sentirse abrumado por el boom que al final se genera. Lo digo por su bien, para que luego no se le haga bola (risas).