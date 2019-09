Marta Hazas, más agresiva que nunca contra una seguidora: "Eres una ofendidita nivel Dios"

Parece que Marta Hazasno lleva muy bien las críticas. Al menos eso es lo que se deduce tras sus agresivos comentarios con una usuaria de Instagram, llamada Sara, a la que no le ha gustado la serie que la actriz protagoniza, 'Pequeñas Coincidencias', que se estrenó este lunes en Antena 3.

"Me parece una serie súper machista. Creo que hay cosas con las que no se puede bromear porque hay mucho daño detrás", escribió la usuaria en el perfil de Hazas, donde añadió algunas de las frases dichas en la serie: "La única mujer con la que se puede hablar es con la que no he consumado" o "quítame las gordas" son algunos de los diálogos que no gustaron a la espectadora. "No es humor inteligente, es insulto gratuito", añadió.

Más usuarios se unieron a las críticas. "A mí todo eso tampoco me ha hecho gracia, me ha sonado a humor de medio siglo...", exclama otro 'follower'.

Hasta aquí todo normal. Lo 'hardcore' llegó con la contestación de Marta Hazas, quien debería estar acostumbrada a las críticas.

Marta Hazas, bastante agresiva verbalmente

Estos comentarios irritaron tanto a la intérprete que respondió a los mismos de muy malas formas: "No es machista porque no pone a los hombres por encima de las mujeres. No juegues tú con temas serios. Los ofendiditos me la fuman. Nadie dice que ese personaje sea un ejemplo ni el más majo diciendo esos comentarios. Que se ofenda quien quiera. Pero machista no te lo consiento. Porque no lo consiento en mi serie", escribió.

Hazas: "Eres una ofendidita, como mujer me ofendes"

La usuaria, al ver la respuesta, flipó: "Llamarme ofendidita y decir que te la fumamos... pues no lo veo educado".

Hazas volvió a la carga, más agresiva que antes: "Pues eres ofendidita por favor y gracias. ¿Así mejor? Ojito a lo que llamas machismo que es muy serio. Como mujer me ofendes".

Ofenderse porque te llamen ofendidita es ser ofendidita 'nivel dios'

Y siguió: "Ofenderse porque te llamen ofendidita es ser ofendidita nivel dios😂. A ver si ahora una mujer no puede replicar a otra. Y te recuerdo el capítulo de la joven que le da cera por viejo y etc... pero en fin que hoy contesto porque me importa mucho y he hecho mucho esfuerzo. Y no soporto q se mal utilice la palabra machismo", finalizó la actriz.

¿Qué te parece esta reacción? ¿Crees que Hazas se ha pasado?