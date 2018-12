Marta, expulsada de 'OT 2018' en su gala 11: "No me imaginaba llegar tan lejos"

Este miércoles se ha emitido la gala 11 de 'OT 2018'. Las nominadas eran Marta y Sabela. A la primera le ha ido a visitar un amigo suyo, y a la segunda su novio, quien ha sido muy comparado con Pablo Amores, la pareja de María.

La expulsada, finalmente, ha sido Marta, tras cuatro semanas nominada. "Estoy supercontenta. Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado hasta ahora", ha dicho.

"En mi vida me hubiese imaginado estar aquí ni llegar tan lejos. He conocido a gente maravillosa, a mis compañeros, a los profesores... a toda la gente que hace posible este programa", ha añadido.

Además ha dicho que aún no es consciente de lo que ha vivido, y que le queda tiempo aún para asimilarlo.

Las actuaciones de las nominadas

Marta ha interpretado 'One more try' de Geoge Michael.

Sabela ha cantado 'El cuarto de Tula' de BuenaVistaClubSocial:

¿Te alegras de que hayan expulsado a Marta, lector?