El escándalo de Marta Chávarri que acabó con un 'intercambio de parejas' de la jet set

En la jet set española se han vivido capítulos que podrían ser propios de 'La isla de las tentaciones' ya que tiene elementos similares: infidelidades, traiciones e intercambios de parejas.

La muerte de Fernando Falcó y Fernández de Córdova, a los 81 años de edad tras llevar varios días ingresado a causa de un linfoma, un cáncer que le fue diagnosticado hace años, ha desempolvado el baúl de los recuerdos.

Su exmujer, la aristócrata Marta Chávarriacudió al tanatorio a darle el último adiós. Aunque su relación en los últimos años fue buena, ya que también tenían un hijo en común, Álvaro Falcó, -que se convertirá en el IV marqués de Cubas-, su separación se produjo tras un sonado escándalo a finales de los años 80, que tuvo repercusiones no solo a nivel personal sino también en el ámbito empresarial o financiero.

El marqués de Cubas era uno de los solteros más codiciados de la aristocracia, junto a su hermano Carlos Falcó, el marqués de griñón. Marta también era una de las mujeres más deseadas de aquel entonces. Era hija de un diplomático, Tomás Chávarri, y de Matilde Figueroa, hermana de Natalia, la esposa de Raphael, nietas ambas del marqués de Santo Floro y bisnieta del conde de Romanones.

Pillan a los amantes Cortina y Chávarri en un hotel en Viena

La pareja se casó en el año 1982, al año nació su único hijo, Álvaro. Una infidelidad de ella siete años después de su boda dinamitó su matrimonio.

Fue uno de los mayores bombazos de la época: Marta tenía una relación extramatrimonial con Alberto Cortina, consejero delegado de Construcciones y Contratas, casado en aquel entonces con la multimillonaria Alicia Koplowitz, con la que tuvo tres hijos: Alberto, Pedro y Pelayo.

Unas comprometedoras fotografíasde los amantes en un hotel en Viena destaparon las dos infidelidades.

Fotos íntimas y conversaciones privadas salen a la luz

La imagen de Marta se vio muy perjudicada incluso a nivel internacional, ya que el verano anterior se publicaron unas fotos de ella sin ropa interior hechas en una discoteca de Madrid, en la que se la veían sus partes íntimas.

Esta imagen se convirtió en portada de 'Interviú' y llegó a hacerse eco de ello un tabloide británico que publicó la foto junto al titular 'The knickerless marchioness' (La marquesa sin bragas). Chávarri demandó a 'Interviú' y esta tuvo que indemnizarla con 34 millones de pesetas, unos 204.000 euros, por violar su intimidad.

También se vio obligada a demandar también a la revista 'Época' y a su director Jaime Campmany, después de que se publicaran diálogos íntimos entre ellay su entonces amante Alberto Cortina.

Renunció a su hijo y tenía que salir de su casa en el maletero

Esther llamó a su amigo Falcó para contarle que su mujer se acostaba con su marido. Ambas deslealtades dinamitaron los dos matrimonios, presentaron dos semanas después las demandas de separación en los juzgados de Plaza Castilla, y trajeron serias consecuencias.

Por un lado, Marta abandonó la casa familiar, se quedo sin el título de marquesa y le dio la custodia de su hijo a Fernando. "Cuando me fui con el señor Cortina renuncié a mi hijo. La que se iba era yo, no iba a quitarle también a su hijo", explicó Marta en 'Vanity Fair' hace años.

Marta lo perdió todo. "Salía de mi casa en el maletero del coche para evitar que me siguieran", desveló, para después decir: "Dejé de acudir a fiestas y me aparté de los focos porque no podía soportar la fama ni a la prensa. Me siguieron durante diez años y fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta por eso me retiré".

Cortina se casó con Chávarri solo por caballerosidad

Tras el escándalo, Alberto Cortina y Marta Chávarri se fueron a vivir juntos a una casa situada en la calle General Arrando. Se casaron en diciembre de 1991 por lo civil en el ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real) y celebraron su enlace en la finca Las Cuevas, propiedad del empresario. Se se separaron cuatro años después, en 1995.

"Se casó con ella por pura caballerosidad porque no tenía esa intención y al ver que ella estaba acosada, lo hizo. Él la defendió muchísimo de la prensa y ganó muchos pleitos", llegó a señalar la periodista María Eugenia Yagüe.

El detonante de la separación, fue la aparición de una tercera persona en la vida del financiero, Silvia Riera, una exmodelo barcelonesa que trabaja como relaciones públicas en Madrid, según publicaron revistas de la época, pero aquel affaire no llegó a más. En 2002, Alberto Cortina se casa con Elena Cué, con quien sigue casado y tiene dos hijos.

Por su parte, Marta Chávarri comenzó a salir con el empresario Javier Salaverri. En su historial amoroso, también aparece el nombre de Philippe Junot, con quien tuvo un tonteo. Casualmente, la hija de este, Isabelle Junot, sale con el hijo de Marta y Fernando.

Las dos infidelidades tuvieron graves consecuencias también a nivel empresarial. En marzo de ese año, el consejo de administración de FCC aceptó la dimisión de Alberto Cortina y nombró nuevo presidente a su primo Alberto Alcocer, casado con Esther Koplowitz.

Las hermanas decidieron entrar en el consejo. Por su parte, Cortina no consiguió la fusión del Banco Central, del que era consejero y accionista, con Banesto.

Los cuernos a Esther Koplowitz

Después de la infidelidad de Cortina y Chávarri, al poco tiempo se destapó otra traición: la de Alberto Alcocer a su mujer Esther Koplowitz, con una secretaria. Se volvió a repetir la misma operación: Alcocer fue despedido ylas hermanas Koplowitz se hicieron con el control total de la empresa que habían heredado de su padre.

En el año 2003 se produce otro intercambio de parejas, otra noticia bomba: Fernando Falcó y Esther Koplowitz publicaron una foto de su boda. La pareja se dio el 'sí, quiero' en la finca La Gata, de Ciudad Real. Sin embargo, la relación sentimental terminó en el año 2009.

El final fue de mutuo acuerdo y su relación era tan buena que mantuvieron una gran amistad hasta el día en el que murió el marqués de Cubas. Vivían en el mismo edificio del Paseo de la Habana, en Madrid, iban juntos a actos y celebraciones familiares y desde que le diagnosticaron el cáncer, ella cuidó de él.

Es por ello que tras su muerte, solo haya tenido bonitas palabras para Falcó: "Fernando era un hombre muy excepcional. Enormemente noble, incapaz de hacer daño a nadie", ha confesado la empresaria al diario 'Abc' tras la muerte de Falcó.

Un accidente le deja secuelas a Marta Chávarri

Marta Chávarri también mantenía una buena relación con su exmarido, como ha quedado constancia con su aparición en el tanatorio. Hacía muchos años que no se dejaba ver públicamente. Un accidente que sufrió en el baño de su casa en el año 2013 que le dejó secuelas le supuesto un cambio radical en su vida.

Este incidente le provocó "cierta parálisis facial" y desde entonces no ha vuelto a ser la misma: no tiene vida social y se alejó de sus amistades, según ha revelado una fuente a 'Vanity Fair'.