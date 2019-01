Mario Vaquerizo, al descubierto: su familia, sus casas, su enfermedad, su crisis con Alaska y más

Mario Vaquerizo ha vuelto a primera línea este mes tras confesar sus problemas de salud. El showman es querido y odiado a partes iguales por el gran público, que apenas conoce nada de su vida personal.

¿Cómo es su familia? ¿Qué hay de su patrimonio? ¿Cómo son sus casas? ¿Lo suyo con Alaska siempre ha ido bien o han pasado por crisis de pareja? ¿Qué fue de su infancia? Respondemos a estas y otras cuestiones a continuación.

Estas son las 30 cosas que no sabes de Mario Vaquerizo:

1) Tiene 44 años

Mario nació el 5 de julio de 1974, por lo que es Cáncer y tiene 44 años.

2) Madrileño

El showman pasó su infancia y juventud en el madrileño barrio de Vicálvaro.

3) Sus padres

Sus padres son Ángel Vaquerizo y Ángeles Caro, quienes han aparecido alguna vez en televisión. En una ocasión, hablaron con el programa de Bertín Osborne ('Mi casa es la tuya', en Telecinco).

4) Marido de Alaska

Mario Vaquerizo y Alaska (María Olvido Gara Jova) llevan casados desde 1999. El matrimonio lo oficializaron en Las Vegas, pero como no era válido en España volvieron a oficializar su relación en nuestro país en 2011.

Ambos se conocieron en la discográfica Subterfuge, donde trabajaba Mario.

5) La pérdida de su hermano

Uno de los momentos más duros que ha pasado Mario Vaquerizo fue cuando falleció su hermano mayor, Ángel, en un accidente de tráfico en agosto de 2004. Tenía solo 32 años.

"Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga, y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid, y la putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia", dijo Mario en el programa de Bertín, emitido en diciembre de 2015.

Alaska aseguró en el mismo programa que "fue un momento durísimo para toda la familia y Mario estuvo años sin sonreír".

6) Tiene una hermana

También tiene una hermana menor, Marta, de 41 años, quien es integrante de las 'Nancys Rubias', un grupo musical en el que Mario es vocalista.

7) Sufrió bullying de pequeño

Mario lo pasó mal de pequeño porque le tiraban piedras y se metían con él, dijo a 'Jaleos'.

8) Sus estudios

Estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Además, en 2015 se matriculó en el Grado de Biblioteconomía, que era uno de sus sueños pendientes.

9) Vocalista de Nanys Rubias

Como hemos dicho, Mario es vocalista de este grupo musical, compuesto por su hermana Marta, Miguel Balanzategui y Juan Pedro. El grupo lleva tocando desde el año 2004.

10) Famoso en España gracias a MTV

Aunque ya era conocidillo, la verdadera fama de Mario en España llegó con el reality 'Alaska y Mario' de la MTV, donde mostraba, junto a su mujer, su día a día.

El programa tuvo cinco temporadas y se emitió de 2011 a 2018.

11) Cuando no era conocido

Antes de la MTV, Mario circuló por varios platós como 'Noche sin Tregua', presentado por Dani Mateo y emitido en Paramount Comedy España de 2004 a 2007.

Nuestro protagonista, que acudió para promocionar uno de sus discos, acabó recomendando a los espectadores que se lo descargasen pirata, porque estaba "muy caro".

12) Enamorado de la fama

Mario Vaquerizo está encantado con su fama, de hecho siempre se ha sentido artista. "Mis padres han sufrido mucho porque me pasaba el día bailando con mis tías y quería ser como John Travolta. Me encanta la fama y no entiendo a las famosas que dicen que no les interesa serlo", dijo en un programa de televisión.

13) Crisis con Alaska

No todo ha sido de color de rosa entre Mario y Alaska, pues tuvieron una crisis que él mismo confesó en el programa de Bertín: "Fue tras la muerte de mi hermano. Yo cambié mi forma de ser. Le dije que me diese un tiempo para recomponerme".

14) Lo que odia de Alaska

En el mismo espacio reconoció que aunque llevan tanto tiempo juntos y se conocen a la perfección, le pone de los nervios que Alaska lo haga todo por listas y lo organizada que es.

15) No le preocupa que piensen que es homosexual

No le preocupa que la gente piense que es homosexual: "Cuando la gente se cuestiona nuestra relación no me preocupa porque que me llamen maricón para mí no es un insulto, me molesta porque están cuestionando a Olvido", dijo a 'Diez Minutos' en 2018.

16) Quiere ser padre

A sus 44 años siente que tiene una asignatura pendiente: "Ser padre, pero ser padre no es una cosa de uno sino de dos. Ahora sí siento que sería un buen padre", asegura. Eso sí, si tuviese un hijo lo tendría sin duda con Alaska.

17) Le despidieron de un trabajo

Mario desveló que tras casarse en Las Vegas con Alaska fue despedido de la discográfica Subterfuge.

18) Elsa Pataky le eligió

Cuando le despidieron comenzó a trabajar en la agencia de un representante de actores que tenía a Elsa Pataky en su agenda. Tras un tiempo, le echaron y Pataky decidió irse con él. Después, tras muchos éxitos, ella decidió irse a Hollywood y cambiar de 'repre'.

Mario es y ha sido representante de Fangoria, Dover, Merche y Leonor Watling, entre otros.

19) Su enfermedad

Mario Vaquerizo se sentó en enero de 2019 en el plató de 'Sábado Deluxe' para explicar el problema de salud que le mantiene completamente fuera de los escenario y vida social. "Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí", explicó, haciendo así público su problema degenerativo de los huesos.

20) Su patrimonio

En el mismo 'Deluxe' contó que tenía cinco casas: "Sé que me van a llamar capitalista". Te contamos cómo son algunas en los siguientes puntos.

21) Dos casas en Gran Vía

En mayo de 2001, la pareja adquirió su primera propiedad gracias al reality 'Alaska y Mario' en la Calle Libreros. Cuenta con 102 metros cuadrados adquirida al 50% por ambos y con una hipoteca de 395.000 euros, desvela 'Extraconfidencial'.

La propiedad es una planta entera, la cuarta, del edificio de la Gran Vía madrileña. En la planta tienen dos casas, una en la que viven, y otra en la que reciben a los amigos.

22) Su chalet de Boadilla del Monte

En 2017, Mario Vaquerizo y Alaska le compraron el chalet de Boadilla del Monte a Bibiana Fernández. La actriz tenía una gran deuda con Hacienda que no podía asumir, que ascendía a 264.011 euros de cinco hipotecas diferentes.

El casoplón se encuentra en la urbanización Bonanza, en la calle Playa de Corcubión. El chalet está construido sobre una parcela de 1.892 metros cuadrados. Tiene garaje, hall, salón-comedor, tres dormitorios, cocina, piscina, cuarto de baño y aseo. 23) Su casa de la calle Caballero de Gracia En noviembre de 2004 adquirieron otra propiedad en la calle Caballero de Gracia. La vivienda tiene 83 metros cuadrados, según 'ExtraConfidencial'.

24) Quiere comprar una librería

Además de sus casas, Mario quiere seguir ampliando su patrimonio con una librería. "Mi plan es comprar la librería de al lado de mi casa y vender objetos de Alaska y míos. Y por un euro más pueden subir a nuestras casas", dijo en 'Deluxe'.

25) Por qué es tan delgado

Aunque se harte de comida basura, Mario se mantiene en sus 65 kilos. Su secreto es, además de la constitución, que va al gym de lunes a viernes a las siete de la mañana, dijo a 'Diez Minutos'.

26) "Cariñoso y sensato"

Ángel, el padre de Mario, contó en 'Deluxe' que cuando el showman tenía cinco o seis años "ya empezaban a gustarle las cosas de las revistas, la farándula. Mandaba a su abuela a escondidas a comprar la 'Superpop".

Además, dijo que Mario "es una persona sensata, cariñosa, con la familia se desvive. Hemos tenido una gran suerte con el niño que nos dio Dios".

27) Tiene tres libros

Mario ha publicado tres libros. 'Haciendo majaradas' (2012), 'Fabiografía' (2014) y 'Vaquericismos' (2016). Su último libro ha sido muy polémico.

Esperanza Aguirre pero en contra de privatizar la sanidad y afirmando que admira al locutor derechista Federico Jiménez Losantos, pero también al movimiento popular 15M (...) Cumple todos los requisitos del esperpento", leemos en el libro 'Víctor Lenore. "A lo largo de las páginas Vaquerizo despliega sus delirios ideológicos, declarándose a favor depero en contra de privatizar la sanidad y afirmando que admira al locutor derechista, pero también al movimiento popular 15M (...) Cumple todos los requisitos del esperpento", leemos en el libro ' Espectros de la movida ', de

28) Su 'pelea' con un escritor famoso

Contó en 'Vanitatis' que una vez fue a la Feria del Libro y un escritor muy reputado "me hizo un desplante… No voy a decir quién es porque podrá escribir muy bien pero educación tiene poca. Dijo en voz alta que ahí iba a firmar cualquiera porque no soportó que él estuviera muerto del aburrimiento en su caseta y yo haciéndome fotos y firmando ejemplares. No le dije nada porque yo sí soy muy educado".

29) Cameos y doblajes en el cine

Además de participar en varios programas de televisión, Mario ha hecho varios cameos en el cine, como en 'Sin Rodeos' o en 'Torrente 5'. Asimismo, ha doblado a personajes de varias películas como 'Hotel Transylvania' o 'Cavernícola'.

30) Así quiere que sea su entierro

Mario asegura que él no tiene miedo a la muerte: "Tengo miedo al sufrimiento de los que se quedan. Eso sí, el día que me muera quiero un entierro por todo lo alto, con un coche fúnebre que me lleve por Vicálvaro y una foto enorme en el féretro", le contó al periodista Jose Madrid.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Mario Vaquerizo?