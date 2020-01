Mario Vaquerizo debuta como concursante de 'Tu cara me suena': "Yo no creo en la gente vaga"

Mario Vaquerizo es uno de los personajes mediáticos más populares y ahora afronta un nuevo desafío, ser concursante de 'Tu cara me suena'. El cantante de las Nancys Rubias, que ha participado recientemente en el programa 'El poder de la música', se enfrenta ahora al reto del pulsador y a infinitas imitaciones de artistas de ayer y de hoy.

Tras la presentación del programa, pudimos charlar tranquilamente con él. Mario, sin separarse de su cerveza, nos contó cómo ha organizado su prolífica vida profesional con las grabaciones del programa y con sus variadas aficiones, de las que ya nos habló la última vez que conversamos con él.

¿Cómo afrontas tu participación en 'Tu cara me suena'?

Yo lo veo como un reto porque yo estoy acostumbrado a cantar, yo soy cantante, la gente no se lo cree. Llevo con las Nancys Rubias quince años, entonces yo he dicho siempre que voy en playback con la música. No sabemos tocar el instrumento porque consideramos que para tener y grupo y ser una estrella no tienes que saber. Si yo tengo que aprender a tocar la guitarra, voy a un curso de CEAC y aprendo a tocar la guitarra. Pero yo cantar, a lo largo de estos quince años, he cantado.

Por otro lado, el reto es imitar. Muchas veces nosotros sacamos un estilo propio. Aquí nos tenemos que ir a otro sitio. Ese es el desafío que yo veo, esa cosa actoral que también tiene. Cuanto tú interpretas tus canciones son las tuyas, pero aquí el esfuerzo está en imitar a la perfección. A mí eso me gusta mucho. Yo desde pequeñito quería ser John Travolta, por lo que 'Tu cara me suena' no es un formato que sea ajeno a como yo concibo un programa de televisión.

Además, es un programa para todos los públicos y yo soy para todos los públicos, quiero llegar a todos los sitios. Creo que la pluralidad es lo mejor que hay.

¿Cómo vas a llevar el cantar en directo?

Vamos a ver, cuando actúo con mi grupo, canto en directo. Lo que hacemos nosotros no es muy diferente a lo que se hace en Eurovisión, bases grabadas y voz en directo, que es lo que vamos a hacer en 'Tu cara me suena'. Eso no es ajeno a mí, eso se llama "nancyrrubismo", que es lo que llevamos haciendo muchísimo tiempo. Yo ahí me puedo defender bien, donde me entra un poco más el pudor esa la hora de hacer bien la interpretación porque es más complicado.

¿A qué artista te gustaría imitar y cuál te da miedo reencarnar?

Es muy complicado. Yo soy muy travestí. Nosotros cantamos, pero tú tienes que, a lo mejor, esa canción cambiarla un tono, bajar un tono… porque si haces de mujer tienes que hacer otro. Pero a mí eso me gusta, que nos disfracen mucho.

Lo bueno que tiene también este programa es que son canciones que conoce todo el mundo y eso es muy agradecido para el espectador. Ahora estoy de concursante, pero yo he sido previamente espectador de 'Tu cara me suena' y lo que me gustaba era eso. Es un programa muy ecléctico y nada prejuicioso. Aquí se tocan todos los estilos musicales, desde el rock al flamenco. Hay programas que solo están con un estilo y yo me aburro.

Este formato es muy plural y vuelves a descubrir canciones antiguas y conoces otras nuevas también. Es muy cultural, no hay que hablar de libros, la música es cultura también. Hay éxitos que van desde Raffaella Carrà a Los Ramones, que es lo que hace que tengas un background musical y que no seas fundamentalista. Mientras que sean canciones buenas, todo es válido. Yo tengo discoteca en mi casa y va desde Raphael a los Village People, no está reñida una cosa con la otra.

¿Cómo es la semana previa a las actuaciones de 'Tu cara me suena'?

Pues tú vas allí, das al pulsador y sabes qué te toca. Luego vamos trabajando, esto tiene mucho esfuerzo. Yo vengo aquí a pasármelo bien y a disfrutar, pero también a demostrar mi profesionalidad, y eso se demuestra trabajando. Sí es cierto que, en mi caso, ensayarme una canción no me supone un esfuerzo porque disfruto mucho haciéndolo. En el fondo somos unos privilegiados, porque todos los que estamos aquí nos dedicamos al espectáculo y el espectáculo forma parte de nuestra vida. Trabajamos mucho, pero lo vemos como un regalo.

Yo siempre digo que me siento muy afortunado porque todas mis aficiones se han convertido en mi medio de vida. Entonces es verdad que te lo trabajas, todos tenemos nuestro ego a base de currar, como te curras tú la entrevista o como me la he currado yo cuando he ejercido de periodista o mánager. La constancia hace que hagas un buen programa y que te sientas bien. Las veces que no has trabajado y sabes tú que no lo has hecho bien, a mí me da mucho por culo, me cabrea.

¿Cómo has compaginado las grabaciones de 'Tu cara me suena' con las Nancys Rubias o tu proyecto de tener tu propia librería?

Sí, yo soy un maricón muy raro, te voy a decir… La putada que tengo yo es que no puedo desafiar a la ciencia ni a la realidad. Me gustaría que el día tuviera 50 horas porque me gusta descansar mucho, yo duermo una media de siete horas, me gusta ir al gimnasio y me gusta hacer muchas cosas.

Es lo que te decía antes, trabajo mucho, como trabajamos todos, pero no tengo sensación de trabajar. Estoy como Belinda Washington con el programa que tenía aquel de domingo a domingo, currando todos los días. Pero yo no creo que haga un esfuerzo. Miras para atrás a veces y dices: "Joder". Cuando yo empecé en 'Masterchef' me coincidió con el inicio de gira de las Nancys, entonces era estar trabajando todo el día, cogerte un avión, perderte las clases que te dan de cocina… pero lo haces. Primero, porque tienes capacidad de esfuerzo. Segundo, porque es un reconocimiento que te hayan elegido tanto como concursante de un programa y para que tu grupo actúe por todos los sitios.

Yo es que soy muy currantona y me gusta trabajar. Todos los que estamos aquí somos currantes porque podemos dedicarnos a lo que nos gusta. Hay gente más vaga, pero yo no creo en la gente vaga, de verdad. Si te ponen algo a las ocho de la mañana y tienes que ir, pues vas. Y después sabes lo que pasa, que también me gusta mucho el gimnasio. Quería ser bibliotecónomo de esos porque, cuando yo sea viejo y nadie me llame, quiero poner una librería Vaquerizo: Alaska y Mario vendiendo libros y nuestros objetos personales. Tengo que comprarme el local primero, a ver si me lo venden, y después ya a atender y a hablar con la gente que es lo que me gusta.