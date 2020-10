Así es la nueva novia de Mario Conde: una aristócrata y pintora sevillana vinculada a la realeza

Mario Conde, de 72 años, vuelve a sonreír al amor y tiene una nueva novia desde hace unos meses, 20 años más joven que él.

La nueva pareja del ex presidente de Banesto es la aristócrata sevillana, Adriana Torres Silva, que cumplió 52 años hace cinco días. Está vinculada a la realeza, es la marquesa de Casa Mendaro, reside en una finca cercana a Utrera (Sevilla) donde tiene su propio estudio ya que es pintora, está Licenciada en Bellas Artes.

La relación comenzó tras el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus y desde entonces se les ha visto compartiendo comidas, veladas y viajes, como uno que hicieron a Santander con parada en Salamanca. "Mario está muy ilusionado ante esta nueva etapa en su vida. Los dos están felices", ha señalado una fuente próxima a la pareja en 'Vanity Fair'.

Mujer de gran sensibilidad

A través del Instagram de Adriana podremos descubrir las obras que hace, siempre de estilo contemporáneo, en las que plasma su sensibilidad y sus preocupaciones por el mundo en el que vivimos y más, después de la pandemia, a la que se refiere en muchas de sus creaciones.

También esto queda reflejado a través de los textos que escribe en las redes como este que acompaña a su escultura autorretrato: "Recibiendo Luz del interior.. proceso de la obra 'Con el agua al cuello'. No debemos olvidar nunca lo que somos, el inmenso valor de nuestra fuerza interior, la integridad y nuestros verdaderos objetivos en la vida, no nos distraigamos... o que no nos líen".

Sus obras son conocidas a nivel internacional. Han sido expuestas en países como Estados Unidos, Austria, Holanda, Paraguay, Portugal, Reino Unido y Taiwán.

Divorciada y con tres hijas

Adriana es hija de Esteban Torres González-Camino y Luisa Fernanda Silva Mendaro, los fallecidos marqueses de Casa Ulloa y Casa Mendaro, título que ella heredó en 2014.

En cuanto a relaciones sentimentales, la marquesa estuvo casada con el empresario Felipe del Cuvillo Cano, con el que tiene tres hijas.

Su exmarido estudió Ciencias Económicas y Empresariales. Fue ex director gerente de 'Abc' y fundador de Consultor Inversion Inmobiliaria, como tiene escrito en sus redes sociales.

Su vinculación con la realeza

Hace 30 años, la marquesa apareció en algunas portadas de las revistas ya que se le atribuyó un falso romance con el actual rey Felipe de Bélgica.

El rumor vino debido a que Adriana está emparentada con la realeza belga. Los abuelos maternos de la novia de Mario Conde eran los duques de Miranda, amigos de los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica.

La hermana de Jaime de Mora y Aragón pasaron algunos veranos en el palacio que la familia de Adriana posería en Traibuenas, Navarra.

Además, Adriana está emparentada con Fabiola, ya que su tío materno, Javier, se casó con una sobrina de la Reina. Su vinculación con la realeza va más allá, su tatarabuelo materno fue jefe de palacio de la reina María Cristina, esposa de Alfonso XII, y su bisabuelo, Luis María de Silva y Carvajal, fue uno de los colaboradores y amigos más cercanos de Alfonso XIII, que llegó a acompañar al monarca mientras estuvo en el exilio.

Las anteriores parejas de Mario Conde

Por su parte, Mario Conde ha estado casados dos veces. Su primera mujer fue Lourdes Arroyo, la madre de sus hijos Alejandra y Mario, fallecida en 2007 a consecuencia de un cáncer. El segundo matrimonio fue con María Pérez-Ugena, de la que se divorció en 2016.

Un año después, el exbanquero tuvo una relación con Pilar Martín, una relaciones públicas sevillana de 45 años con la que salió poco más de un año y de la que llegó a hablar en televisión. "Pilar es una persona excelente y estupenda, pero no le gusta nada estar en los medios y estar en los focos y la imagen que se puede dar es un poco frívola porque decís que es muy simpática, es muy agradable, le gusta el flamenco… eso no tiene nada malo en la vida. [...] Es una persona muy seria, muy trabajadora y muy responsable".

[Mario Conde habla en televisión de su nueva novia, 27 años menor que él]

"Ahora no se imaginan el uno sin el otro"

Veremos a ver si esta relación de Mario Conde con Adriana Torres se consolida. Por el momento, la pareja se mantiene muy discreta con su noviazgo y debido al carácter de ambos, seguro que seguirá así.

Solo hemos encontrado esta referencia al amor, en la cuenta de Instagram de la marquesa: "El amor es cuanto necesitas y nace cuando menos lo esperas, puede ser un día como hoy…atento». Parece ser que sus caminos se han cruzado y ahora no se imaginan la vida sin el otro".