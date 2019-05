Mario Casas acudió este lunes a 'El Hormiguero' junto con su hermano Óscar. Los jóvenes, de 33 y 20 años, respectivamente, fueron al programa de Pablo Motos a presentar su nuevo proyecto, 'Instinto', una serie de Movistar+ que se estrena el próximo viernes 10 de mayo.

El presentador, como es habitual, les puso en aprietos con sus preguntas. Sobre todo a Mario, a quien le preguntó por sus testículos.

La "enorme" anatomía de Mario Casas

La serie tiene mucha carga erótica, así que el tema sexual no tardó en salir. "La serie es fuerte. Tiene prácticas sexuales muy intensas. Tenía miedo de que Movistar no la emitiera y de hecho hay cosas que no han sacado", apostilló Mario.

Hay un rumor en Internet de que tienes unos huevos enormes

En ese momento, el presentador le preguntó: "Hay un rumor en Internet de que tienes unos huevos enormes, que si los ve un avestruz se pone a incubarlos". Mario no dijo nada, y fue el hermano el que contestó: "Sí, el calcetín ha pasado a un segundo plano".

Aquí tienes el trailer de la serie:

La relación de los hermanos

Tras esta anécdota, Motos se centró la relación que hay entre los hermanos. Ambos tienen muy buena relación, de hecho se prestan la ropa. Óscar reconoció que es muy supersticioso: "Tengo muchos tocs. Con el 3 es muy fuerte, veo latas en el suelo y pienso que lo tengo que tocar".

