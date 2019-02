Un imprevisto retrasa los resultados de la tercera autopsia de Mario Biondo

Hace dos semanas se supo que el forense que hizo la autopsia de Mario Biondo sería investigado después de que los padres del entonces operador de cámara, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, sostuviesen que su hijo fue asesinado. Ellos no creen la versión oficial de que el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva se hubiese quitado la vida voluntariamente. Una teoría sobre la que la presentadora nunca se ha manifestado.

Los padres de Mario Biondo iniciaban una lucha con el fin de corroborar su hipótesis. La Audiencia Provincial de Madrid admitió la querella presentada contra el forense que decretó el suicidio. Los padres, incluso, exigieron la exhumación del cádaver de su hijo para una tercera autopsia. Los resultados de esta se esperaban para finales de enero, pero ha surgido un contratiempo que ha retrasado los planes.

La autopsia se retrasará porque ha surgido una cosa muy importante

La madre del cámara asegura que el resultado de la autopsia "se retrasará porque ha surgido una cosa muy importante”, detalla 'Look'. "Daremos a conocer la evolución del caso cuando nuestros abogados nos permitan dar la noticia", continúa la que fuera suegra de Silva, quien cree que en las próximas dos semanas podrá contar ya las novedades.

Un caso abierto

El 30 de mayo de 2013 el cuerpo de Mario Biondo fue encontrando sin vida en su domicilio. La muerte del joven conmocionó al público por las extrañas circunstancias en las que todo ocurrió. Entonces, el suceso se cerró como un caso de suicido decretado por la Justicia española. Ahora el caso vuelve a ponerse en el foco de atención tras lo dictaminado por la Audiencia Provincial.

Es la respuesta a una demanda que los padres presentaron hace casi un año, en mayo de 2018. Meses más tarde, en octubre, se desestimaba, pero recurrieron a una instancia superior hasta que finalmente, se ha ordenado la investigación del forense de Mario Biondo.

¿Por qué tras desestimarla, ahora sale adelante? Según esgrime la Audiencia Nacional, hay diferencias entre el informe que el forense firmó en 2013 y el que realizó tras una segunda autopsia que se hizo a petición de los padres del cámara.

Santina D'Alessandro y Pippo Biondo acusaron al forense de no haber completado de manera exhaustiva el cuerpo de su hijo. En el segundo examen no se llegó a la apertura del cráneo, por lo que en no se llegó a ver un hematoma que Biondo podría presentar en el cerebro. Esta entre otras diferencias, son algunas de las que han llevado a la Audiencia Nacional a aceptar a abrir el caso de nuevo.