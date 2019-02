La cara más personal de Marina Yers, la instagramer de la que todo el mundo habla

Marina Yers está en boca de todos. Con apenas 19 añitos está revolucionando Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Su naturalidad, sus bailes y su desparpajo conquistan también a miles de personas en su canal de YouTube, donde la ucraniana afincada en Madrid acumula ya más de 97 millones de visualizaciones.

Marina no es una instagramer al uso: en sus perfiles no verás modelitos ni consejos de estilo. Ella habla de sus problemas con el acné, de sus amistades y de su familia, y cuelga vídeos divertidos, coreografías de reguetón y fotos sexies. Además, suele proponer retos a sus seguidores y hacerlos ella misma, como colarse en coches ajenos o comerse un limón.

Hablamos con ella para conocerla más. ¿Quién es Marina Yers? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Gana dinero con las redes sociales? ¿Cómo empezó en todo esto y qué planes tiene? Esto es lo que nos ha contado:

Por qué empezó en Instagram

¿Cómo, cuándo y por qué se abrió cuenta en Instagram? "Empecé cuando tenía 15 años, en 2015, más o menos, que fue cuando se produjo todo el auge de la red social. Todos mis amigos empezaron a usarlo y me parecía una manera original de compartir tus fotos, vídeos...", revela.

Con YouTube y los vídeos me di cuenta de que había dado en el clavo

Además, no se inició en Instagram desde cero, ya que "contaba con una base de seguidores en otra plataforma llamada Ask.fm, entre 50.000 y 100.000, y desde esa plataforma conseguí captar algo de público" para su perfil de Instagram.

"En 2017 comencé con el formato de vídeo, en YouTube. Fue en ese momento cuando noté un crecimiento más rápido. Me di cuenta de que había dado en el clavo. Haciendo vídeos me lo paso genial, así que decidí seguir adelante con esta carrera". Y acertó.

Lo bueno y lo malo de los 'influencers'

Marina cree que la profesión de influencer "es muy bonita, ya que existe un público que te quiere escuchar y entender. No hay nada más bonito que una persona preocupándose por otra, me hace sentirme conectada con los demás y con la sociedad".

Mucha gente que está metida en esto realmente no le importa dar un mensaje positivo a sus seguidores, solo buscan dinero o fama

No obstante, asegura que "tiene cosas buenas y cosas malas". Marina cuenta que en este mundillo "hay mucha gente que está metida en esto a la que realmente no le importa dar un mensaje positivo a sus seguidores, solo el dinero o la fama".

"Y creo que eso es lo que más me molesta de esta profesión: la gente que no utiliza sus redes para poner su granito de arena y contribuir a que el mundo sea mejor, sino que las utilizan solo para su propio beneficio". Ella, sin embargo, es muy feliz con su trabajo: "Yo adoro lo que hago y me llena completamente".

Su trabajo y su pasión

Marina, como todas las influencers de éxito, le saca rentabilidad a su labor en redes: con las campañas que tiene con marcas o con la monetizacion de los vídeos de YouTube.

Lo considero un trabajo porque puedo vivir de ello y tener para pagar mis estudios y ayudar a mi madre

"Lo considero un trabajo porque puedo vivir de ello y tener para pagar mis estudios y ayudar un poco a mi madre".

Cómo es su día a día

Pasa la mayor parte del tiempo en Madrid porque tiene clases de interpretación en el prestigioso Estudio Corazza. "Realmente no tengo rutina, pero sé que todas las tardes de los lunes, jueves y viernes tengo que ir a clase, así que me intento organizar los días en base a eso. Grabo para Instagram y YouTube los días que quedan, o a veces esos mismos días por la mañana".

También queda para ensayar con sus compañeros de clase: "Siempre interpretamos papeles en obras y tenemos que tener estos ensayos para luego salir a actuar en clase".

Me tengo que organizar muy bien para que me dé tiempo a todo, y a veces es complicado, pero siempre lo intento

Y, por si fuera poco, organiza ella misma sus sesiones de fotos. "Me gusta siempre hacer algo diferente y fotos que signifiquen algo para mí o que tengan una estética bonita".

También acude al gimnasio tres veces por semana, normalmente por la mañana." Y luego me organizo los fines de semana de tal manera que pueda tener algo de vida social, viajar, ir de fiesta, conocer gente... En general, para hacer todo esto, me tengo que organizar muy bien, así que a veces es complicado y no me da tiempo a hacer todo lo que quiero, pero lo intento. Es muy gratificante sentir que has sido capaz de hacer tanto a la vez".

Sus famosos bailes

Las coreografías de Marina causan sensación en Instagram, y no es para menos. Parece que lleva bailando toda la vida, pero nada más lejos de la realidad: comenzó hace apenas seis meses.

"Empecé a involucrarme más en verano porque sentía que me lo pasaba muy bien y me olvidaba de mis problemas en esos ratitos. Lo hice por hobby y lo seguirá siendo. De hecho, es algo complementario a todo lo que hago en Instagram: coreografías o bailes en sitios especiales para mí, como el Ángel de la Independencia de México o Los Angeles", nos cuenta.

Échale un ojo:

Su mayor sueño

Marina lleva un año y medio viviendo en Madrid. Se independizó muy jovencita, con apenas 16 años, aunque seguía dependiendo económicamente de su familia. No fue hasta verano de 2017 cuando comenzó a mantenerse ella misma, que fue justo cuando se mudó a la capital.

No veo el día en el que pueda hacer mi vida en Los Ángeles y formar parte de la industria en Estados Unidos. Sería mi mayor sueño

Antes de Madrid, Marina ha vivido en muchos rincones del mundo: Ucrania, Rusia, Inglaterra y Los Ángeles, entre otros. Esta última ciudad estaodunidense es su "sitio favorito" del mundo. "He visto y conocido a tanta gente creativa y que admiro que no veo el día en el que pueda hacer mi vida en esa ciudad y formar parte de la industria en Estados Unidos. Eso sería mi mayor sueño. Estuve en septiembre del 2018 por primera vez, grabando un cortometraje en inglés y conociendo la ciudad".

Cómo lidia con los 'haters'

La joven creó un videoclip en el que contestaba a todas las críticas que suelen hacerle los haters. De este modo, lanzó un mensaje bastante bonito a sus seguidores: que no se puede gustar a todo el mundo.

Al principio, los comentarios negativos te afectan; pero, poco a poco, vas aprendiendo a sobrellevarlo, a aceptar que no le gustas a todo el mundo

"Cuando te expones en las redes y te conviertes en un personaje público, aprendes a aceptar que hay gente a la que le gustas y otra gente que no se siente identificada contigo –y que además hacen comentarios negativos, tipo haters–. Al principio, la situación es dura y estos comentarios te afectan; pero, poco a poco, vas aprendiendo a sobrellevarlo, a aceptarlo y a continuar con tu día a día y, sobre todo, a seguir trabajando para que esos seguidores a los que realmente les gustas, se sientan orgullosos y les hagas su vida un poco más fácil", confiesa.

Este es mencionado videoclip:

Buen ejemplo para los más jóvenes

Siempre anima con sus vídeos a que la gente se quiera tal y como es: con o sin acné, con o sin vello, etc. Y esa es una de las claves de su éxito.

"Hago todo lo que está en mis manos para que la gente que me ve detrás de esas pantallas pueda sentirse mejor con sus problemas del día a día. Si alguien se ríe o se siente bien mientras me ve, eso es lo que me llevo. Es la parte más importante para mí", señala.

Si alguien se ríe o se siente bien mientras me ve, eso es lo que me llevo. Es lo más importante para mí

Ella considera que está triunfando por su personalidad y por cómo interactúa con su público. Y creemos que está en lo cierto. "Además, creando contenido para todas las plataformas consigo llegar a mucha gente. También entiendo que les gusta la variedad. El mundo del entretenimiento es tan amplio que puedes hacer de mil cosas distintas".

Un futuro fuera de España

A pesar de su corta edad, Marina piensa a lo grande. En unos años se ve "fuera de España, viviendo en Latinoamérica o Estados Unidos. Trabajando de actriz y haciendo contenido en las redes sociales".

Me gustaría llegar a ser una de las personas más relevantes en Internet de habla hispana

"Me gustaría llegar a ser una de las personas más relevantes en Internet de habla hispana. No sé como va a ocurrir eso porque no tengo la clave del éxito, pero si sé que trabajando poco a poco, con positividad y buen rollo se llega a todos lados. Así que eso intentaré", finaliza.

Tras hablar con Marina Yers nos quedan varias cosas muy claras: es muy inteligente, conoce el mercado, tiene carisma de sobra, sabe lo que quiere y ha encontrado su nicho de mercado. Lectores, esta joven no ha hecho más que despegar.