Mariló Montero responde a las disculpas de Pablo Iglesias: "Es un psicópata"

Mariló Montero se ha convertido en uno de los nombre propios de la mañana de este martes. Y es que la expresentadora de La Mañana de la 1 ha visitado el plató de Espejo Público, para repasar frente a Susanna Griso, la actualidad política que vive el país y hablar sobre su enfrentamiento con Pablo Iglesias.

Su intervención no ha estado exenta de la polémica. Algo que ha llevado a Montero a convertirse en tendencia en redes sociales. La presentadora ha asegurado que no tiene cuenta en Twitter, ya que dice que es un sitio de Internet en el que se cultiva "odio" y hay demasiados insultos. "No me gusta Twitter, se desvió de su origen y está siendo mal utilizado".

Sin embargo, una de las cosas más comentadas ha sido sobre su polémica con Pablo Iglesias.El líder de Podemos se disculpó recientemente por los comentarios machistas que tuvo contra Mariló Montero.

En cuanto a esto, la presentadora ha dicho lo siguiente: "El sabe elegir las palabras. Supo elegir entre disculpas y perdón. Sabemos que hay una diferencia descomunal entre una cosa y la otra. Se acepta, claro que se acepta".

"No podemos tener un político así"

Y continúa: "No podemos tener y consentir que haya un político ejerciendo como secretario general y que esté pensando en esas cosas. Es sobre todo un marxista reconvertido y además, es un psicópata. Si te defines así, no sé quién te va a votar".

Además, Mariló Montero ha culpado al Partido Popular y al Partido Socialista del surgimiento de "partidos extremistas". "Si hubieran hecho un pacto de Estado o lo hicieran ahora, no hubiera nacido de forma tan radical discursos como los que hay en Francia”, ha dicho.