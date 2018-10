Mariló Montero: “Estoy casada con un chico africano”

La presentadora fue una de las últimas invitadas en ir al programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la vuestra’, donde reveló una peculiar anécdota que le ocurrió en uno de sus viajes a África.

El presentador quiso indagar porqué Mariló Montero hace tantos viajes al continente africano y aprovechó para lanzarle esta pregunta: “Te has echado novio allí?”, a lo que la periodista respondió: “En una ocasión recorriendo Sudáfrica me casé con un chico africano”.

Después continuó explicando: “Estábamos haciendo unos recorridos por la selva y nos estaban enseñando las plantas que utilizaban para limpiarse los dientes, para cocinar, etc… hizo un entrelazado con una serie de plantas, que era fortísimo, imposible de romper, y me lo puso en la muñeca. Entonces me dijo ‘que sepas que todo el proceso que he hecho es el símbolo del matrimonio’, así que, de alguna forma estoy casada con un africano”, confesó entre risas.

Durante la entrevista, Bertín también le preguntó por qué abandonó la televisión y ésta fue la respuesta de Mariló Montero: “Llevaba dos años dándole vueltas. Estaba mucho tiempo ligada a la tele, levantándome muy temprano…” y añadió: “No iba a estar toda la vida haciendo eso”, indicó refiriéndose a presentar ‘Las Mañanas”, de TVE.

Aunque la periodista se mudó a vivir a Nueva York, confesó que sigue recibiendo ofertas “pero creo que tenemos que coincidir en el momento y el tipo de programa”.