Marilia, nueva expulsada de 'OT 2018' en su gala 9

Este miércoles se ha emitido la gala 9 de 'OT 2018', en la que se han jugado la expulsión Marilia y Marta.

Finalmente, el público, con sus votos, ha decidido expulsar a Marilia.

La joven no sabía qué decir tras el veredicto, pero finalmente, muy emocionada, ha asegurado que "la experiencia ha sido superguay, no solo he crecido como profesional, sino también como persona".

También ha querido dar las gracias a "todo el público, al jurado y a las personas que han estado ahí".

Las actuaciones de las nominadas

La canaria ha interpretado 'Only girl', un tema de Rihanna.

Durante la semana, a Marilia se ha pedido que sacara su lado sexy, pues debía esconder su dulce personalidad para la actuación.

Marta, la malagueña, ha cantado 'I want to know what love is' de Foreigner.

A Marta los últimos siete días se le han hecho un poco largos, ya que, según ella, se come mucho la cabeza sobre si lo hará bien o no. Pastora Soler, invitada del jurado de esta semana, tras escucharla le ha dicho que tiene "una de las voces más bonitas, pero tienes que creer más en ti".

¿Os da penita que la hayan expulsado?