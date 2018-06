La acalorada discusión de la reina Sofía con María Zurita y el enfado del rey Felipe VI

María Zurita, de 42 años, decidió ser madre soltera hace dos años y someterse a un tratamiento de fecundación in vitro gracias al cual dio a luz el pasado 30 de abril a su hijo Carlos. A pesar de que hace tres semanas, la prima del rey Felipe VI aseguró que contaba con el beneplácito de la familia real, podría no ser del todo cierto.

En su entrevista en la revista ‘¡Hola!’, la hija de la infanta Margarita explicó: “Antes de empezar se lo dije a mis padres, mi hermano y al rey Juan Carlos y la reina Sofía. Les pareció muy bien y me animaron a hacerlo. Cuando empecé el tratamiento hablé con donFelipe, le pareció estupendo también y respetó mi idea, igual que la reina doña Letizia. Ellos eran de las pocas personas que lo sabía”.

Ahora la revista ‘Lecturas’ asegura que el único apoyo con el que contó María en su decisión de ser madre soltera, dentro de la familia real, ha sido su tío el rey Juan Carlos. El emérito incluso le ayudó a pagar el costoso tratamiento de fertilidad para cumplir el deseo de su sobrina y ha mostrado su interés en ser el padrino de pequeño Carlos.

Zurita se gana dos enemigos: la reina Sofía y el rey Felipe VI

Por su parte, la reina Sofía, madrina de María, estaría muy enfadada con ella por haber sido madre soltera y por haber recurrido a un tratamiento de fertilización. Incluso habrían tenido una acalorada discusión por ello ya que “la reina emérita, que es profundamente religiosa, no encajó bien que su ahijada quisiera ser madre soltera. No ve con buenos ojos el modelo de familia elegido por María ni tampoco el método utilizado para conseguirla, la fecundación in vitro con donante anónimo”, publica ‘Lecturas’.

Al enfado de la reina emérita se suma el del rey Felipe VI que no está de acuerdo con la decisión de su prima María, con la que lleva tiempo distanciado. Al parecer, el monarca “no ha mostrado a María ningún entusiasmo ni por su embarazo ni por la llegada de su primer hijo”.

El parto de María Zurita fue muy complicado, tal y como desveló ella en ‘¡Hola!’ tanto su hijo como ella estuvieron a punto de perder la vida ya que sufrió un desprendimiento de placenta que le llevó a sufrir una gran hemorragia por la que tuvo que ser ingresada de urgencia.

“Me despertó mi perro Zeta, si no, habría muerto. Mi hijo nació lleno de moratones y no me lo querían enseñar porque su aspecto esa horroroso”, explicó. Además su hijo llegó a sufrir dos paradas cardiorespiratorias y tuvo que estar en la UCI varios días.