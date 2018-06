María Zurita y su hijo, a punto de perder la vida y continúa la preocupación por el hijo de Ana Obregón

El drama de María Zurita con su hijo

La prima del rey Felipe VI, María Zurita de Borbón, de 42 años, habla por primera vez después de haber sido madre y desvela que tanto ella como el pequeño Carlos estuvieron a punto de perder la vida. La hija de la infanta Margarita y Carlos Zurita sufrió un desprendimiento de placenta que le llevó a sufrir una gran hemorragia y tuvo que ser ingresada de urgencia. “Me despertó mi perro Zeta, si no, habría muerto.Mi hijo nació lleno de moratones y no me lo querían enseñar porque su aspecto esa horroroso”.

El hijo de María llegó a sufrir dos paradas cardiorrespiratorias “Estuvo estable cuatro días, pero el corazón y los pulmones no eran maduros y sufrió una parada cardiorrespiratoria y después otra. Si tenía otra crisis más grave no iban a poder hacer nada por él y decidimos trasladarlo a La Paz”. Llegaron a ver peligrar tanto la vida del pequeño que le bautizaron estando dentro de la incubadora con el Agua de Socorro.

Zurita pudo coger en brazos a su hijo a los 12 días de nacer. “Estaba lleno de cables y cuando me lo pusieron encima dejó de llorar. No ha parado de mejorar” y añadía: “Mi hijo es un milagro. Ahora está todo bien, hay que darle tiempo pero es un campeón y no tendrá ningún problema en el futuro”.

El hijo de María está estable pero sigue en el hospital

Carlos ya se encuentra fuera de la UCI y de la incubadora y sigue su evolución en una habitación en planta de La Paz. “Le darán el alta cuando aprenda a tomar biberón. No sabe succionar, tragar y respirar a la vez y puede encharcarse los pulmones”.

La prima del monarca también cuenta cómo tomo la decisión de ser madre gracias a la fecundación in vitro. “Antes de empezar se lo dije a mis padres, mi hermano y al rey Juan Carlos y la reina Sofía. Les pareció muy bien y me animaron a hacerlo. Cuando empecé el tratamiento hablé con don Felipe, le pareció estupendo también y respetó mi idea, igual que la reina doña Letizia. Ellos eran de las pocas personas que lo sabía”. (¡Hola!).

Vuelve la pesadilla de Raquel Sánchez Silva

La presentadora no logra enterrar los fantasmas y recuerdos del pasado. Raquel Sánchez Silva revive de nuevo su peor pesadilla, cinco años después de la muerte de su exmarido, el cámara Mario Biondo, el caso vuelve a reabrirse en España.

La familia del fallecido ha conseguido que sea admitida a trámite una querellapor falsedad en documento público contra el forense que llevó el caso y levantó el cadáver del cámara. Los padres de Mario siguen insistiendo en que su muerte no fue por suicidio. (Lecturas).

Rosanna Zanetti habla de su boda con Bisbal

David Bisbal y Rosanna Zanneti formalizaron su relación inscribiéndose como pareja de hecho el pasado 18 de abril de 2017. Meses después, en enero, el cantante almeriense anunció su compromiso a través de las redes sociales y ahora la modelo ha hablado de los preparativos de su boda. “David y yo somos tradicionales y, por nuestras creencias, nos hace ilusión que sea una boda por la iglesia, pequeña, íntima y familiar”.

Rosanna ha asegurado que ya tiene “casi claro cómo será mi vestido de novia. Estoy entre dos estilos muy definidos, pero lo que puedo decir es que será blanco, con líneas muy limpias, cero recargado, con velo. Clásico”.

Además ha expresado el deseo que tienen de aumentar la familia. “No es un secreto para nadie que queremos formar una familia, pero todo a su tiempo, como cada paso que damos en nuestra relación”. (¡Hola!).

Pelayo Díaz abre las puertas de su maravilloso dúplex

El estilista nos enseña su espectacular dúplex en pleno centro de Madrid, de 147 metros cuadrados, donde vive con su prometido Andy McDougall, con el que contraerá matrimonio el próximo 22 de septiembre.

La pareja reformó la casa a su gusto y en la decoración está muy presente el ex de Pelayo, el desaparecido diseñador David Delfín, del que tiene muchos recuerdos del tiempo que estuvieron juntos. (Lecturas).

Continúa la preocupación por el hijo de Ana Obregón

La actriz, de 63 años, ha decidido dejarlo todo por su hijo, incluidos sus proyectos profesionales por dos meses ya que el joven, fruto de su relación con Alessandro Lequio, continúa en Nueva York tratándose de un delicado problema de salud.

A principios del mes de abril, se fotografió a Ana Obregón, su ex y su hijo entando en un centro especializado de cáncer. Unas imágenes que suscitaron una gran preocupación ya que se desconocía que el joven padeciera alguna enfermedad. Por el momento, continúa el misterio acerca de qué es lo que tiene (Semana).

El bautizo del hijo de Cayetano Rivera y Eva González

La pareja está preparando el bautizo del pequeño Cayetano. Lo más seguro que se celebre antes de que acabe el mes de septiembre y se haga en Mairena del Alcor, Sevilla, el pueblo de Eva González, donde contrajeron matrimonio y donde ella fue bautizada y recibió la Primera Comunión, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Sin embargo, a Cayetano le gustaría que se celebrara en la finca ‘El recreo de San Cayetano’, una casa que tiene en propiedad con su hermano Francisco en Ronda, que cuenta con una extensión de seis hectáreas de olivares y tierra de labranza.

En cuanto a los padrinos, la madrina del pequeño podría ser una amiga íntima de Eva, Gloria Guillén, aunque tampoco se descarta que sea su hermana María. Mientras que el padrino no será Francisco, sino un amigo íntimo del torero.

Su hermano Kiko Rivera está invitado al bautizo aunque habrá que esperar a ver cómo se encuentra de salud, tras declarar que sufría depresión. La gran incógnita es si irá Julián Contreras, ya que éste y Cayetano no se hablan desde la boda del torero , el 6 de noviembre de 2015.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, la nueva pareja de moda

La llegada del nuevo presidente del Gobierno a Moncloa y ‘la primera dama’ ha puesto todas las miradas en ellos. En su vida, su estilo… Las revistas hacen un repaso de suhistoria de amor y del flechazo que tuvieron cuando se conocieron, y hacen un perfil de Begoña Gómez. (Lecturas, Diez Minutos y Semana).