María Teresa Campos vuelve a la televisión: ya hay fecha de su regreso

Desde que saltaron los rumores sobre el fin del contrato de María Teresa Campos con Telecinco, poco se ha sabido nada de su posible vuelta a la televisión... hasta ahora.

Eran muchas las voces y señales que apuntaban a que la presentadora no iba a regresar a la pequeña pantalla, y mucho menos a Mediaset. Unas informaciones que la propia Campos se encargó de negar: "No es cierta esa información. No he terminado la relación contractual con Mediaset", aseguró en marzo.

Y parece ser que era verdad, pues tiene un nuevo proyecto entre manos.

María Teresa Campos vuelve a la televisión

Tras meses de especulación, la propia Campos ha asegurado que regresa a la pequeña pantalla, y que lo hará el próximo mes de octubre. Así se lo ha contado a la periodista Pilar Eyre, quien lo publica en 'Lecturas'.

"Espero que muy pronto pueda dar una buena noticia. No es nada de lo que se comenta por ahí, ¡solo lo sé yo, y me callo, pero como callo, los demás inventan", asegura Campos, quien no ofrece muchos detalles de lo que hará en televisión.

Tendremos que esperar un poco más para saber de qué se trata...

¿Tienes ganas de que Campos vuelva?