El nuevo trabajo secreto de María Teresa Campos

Desde que saltaron los rumores sobre el fin del contrato de María Teresa Campos con Telecinco, no se ha sabido nada de su posible vuelta a la televisión.

Eran muchas las voces y señales que apuntaban a que la presentadora no iba a regresar a la pequeña pantalla, y mucho menos a Mediaset. Unas informaciones que la propia Campos se encargó de negar: "No es cierta esa información. No he terminado la relación contractual con Mediaset", aseguró hace dos semanas.

No obstante, y a pesar de la versión de la protagonista, la televisión se le retuerce a Campos, que tiene un nuevo proyecto entre manos muy alejado de la pantalla.

El nuevo trabajo de Campos

La veterana periodista de 77 años está trabajando en un nuevo documental dedicado al cantautor y compositor español Juan Pardo, con quien Campos mantiene muy buena relación.

Aunque no se trata de una labor a tiempo completo ni de un trabajo fijo, le servirá para estar distraída mientras intenta nuevos cauces para regresar a Mediaset.

Negociaciones con Paolo Vasile

Desde el presunto fin del contrato con Mediaset, la periodista se ha pasado en alguna ocasión por la empresa que dirige Paolo Vasile. Una de las últimas veces fue el pasado 8 de marzo.

La periodista se ha pasado en alguna ocasión por la empresa que dirige Paolo Vasile tras el fin de su contrato

Todo indica a que ha acudido a negociar su futuro en la empresa. Numerosas informaciones apuntan a que María Teresa podría presentar un programa de entrevistas, o de hacer entrevistas sueltas y enmarcarlas en alguno de los espacios de Mediaset, tal vez en 'Sálvame'. No obstante, todo son suposiciones.

Su familia la apoya

Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego cierran filas en torno a su madre, de la que prefieren no revelar ninguna información confidencial acerca de su futuro laboral.

La nieta de Campos, Alejandra Rubio, le echó un capote en uno de sus vídeos del canal Mtmad. "¡A ver si vuelves a la tele ya, hombre!", le decía la joven a su abuela. "Bueno, si no ya me sacas tú aquí", respondió la periodista con una amplia sonrisa en la cara.

Veremos, pues, qué sucede con todo este lío. ¿Echas de menos a María Teresa Campos?