María Teresa Campos y Terelu se confiesan en 'Arusitys Prime': sexo, orgías y recado para 'Sálvame'

María Teresa Campos y Terelu vuelven a Antena 3. Madre e hija han estado presentes en el estreno de 'Arusitys Prime' como invitadas estrella, algo que ya adelantó María Teresa en 'Espejo Público' y os contamos en Gritos.

Las Campos, sin contar con Carmen Borrego, han inaugurado una sección del programa nocturno de Alfonso Arús en la que se han entrevistado mutuamente. Ambas han hablado largo y tendido sobre su vida amorosa, sexual y profesional. Además, han tenido tiempo para lanzar alguna que otra pulla a sus enemigos de 'Sálvame'.

María Teresa Campos y Terelu, recibidas con honores en Antena 3

María Teresa Campos y Terelu han llegado al plató de 'Arusitys Prime' como dos estrellas televisivas. Alfonso Arús las ha presentado con un vídeo en el que aparecían algunos de los temas que han puesto a las Campos de plena actualidad, como el baile viral de Alejandra Rubio y María Teresa o la portada de Terelu en la que ha cargado contra sus excompañeros de 'Sálvame'.

Arús ha expresado su cariño hacia Terelu y su madre, calificándolas como dos grandes entrevistadoras. Ha sido especialmente halagüeño con María Teresa Campos, a la que ha calificado como "la mejor entrevistadora de España". Tras esta ráfaga de lisonjas, que evidencia la buena relación de las Campos con el presentador, ha comenzado la entrevista mutua.

Terelu entrevista a María Teresa Campos

El programa ha determinado por sorteo quién comenzaría como entrevistadora. Le ha tocado a Terelu, que ha arrancado suavemente para ahondar después en temas más interesantes para el público. La contertulia de 'Viva la vida' ha empezado preguntando a su madre sobre las cosas que le habían hecho feliz en los últimos días. Ella ha hecho alusión a su aparición en los Premios Ondas y a su experiencia en 'La Resistencia', dos momentos en los que coincidió con el presentador del momento: "Me dio un subidón Broncano".

Tras varias preguntas de carácter profesional que no han revelado nada nuevo sobre la comunicadora, Terelu ha lanzado una llamativa cuestión: "¿Decir lo que uno piensa tiene un precio?". "Decir lo que uno tiene que decir en el momento oportuno es uno de los grandes lujos de la vida. Ahora me como hasta la lengua", ha respondido María Teresa Campos. Lo que la otrora presentadora de 'Qué tiempo tan feliz' no sabía es que su hija iba a darle pie a lanzar un sibilino ataque a sus enemigos de Telecinco, la cadena rival.

María Teresa y Terelu hablan de sus enemigos

Aunque ni Terelu ni María Teresa han nombrado explícitamente a Telecinco o a 'Sálvame', una de las preguntas ha acabado convirtiéndose en una evidente pulla. Terelu ha preguntado a su madre si los enemigos se heredan, algo a lo que la presentadora ha contestado con un rotundo sí. Alfonso Arús ha intervenido para hacer un comentario: "Pues negro futuro le está dejando a su hija".

La mayor de las Campos ha seguido insistiendo y ha intentado sonsacar la cantidad de opositores que su madre le ha dejado por el camino. María Teresa Campos se ha contenido: "Lo que se me ha venido a la boca no lo voy a contestar". Sin embargo, no ha querido desperdiciar la oportunidad de mandar un recado claramente dirigido a 'Sálvame': "Hay enemigos que uno comparte con mucha gente porque hay gente que le gusta ser el enemigo".

Hay enemigos que uno comparte con mucha gente porque hay gente que le gusta ser el enemigo. María Teresa Campos

Terelu ha dejado claro que ella no quiere tener más enemigos y ha apostillado las palabras de su progenitora: "Esto es la pullita como lo llamo yo". María Teresa también ha aprovechado para "reclamar" un espacio en televisión cuando ha salido el tema de la política: "Si yo tuviera programa me gustaría aportar algunas cosas".

Terelu y María Teresa hablan de amor y sexo

Terelu también ha preguntado a su madre quién había sido el hombre de su vida. La comunicadora ha respondido que cree que existe el hombre de tu vida "para este momento, no para toda la vida". Tras esta declaración, María Teresa Campos ha aseverado que el hombre de su vida ahora mismo es Edmundo Arrocet.

Prosiguiendo con la trayectoria sentimental de María Teresa, Terelu ha querido saber si algún hombre le ha salido rana. La presentadora ha dicho que ella ya ha "caducado" y su hija ha especificado que su progenitora "ya no es activa". La presentadora le ha reprochado a su hija que ella se divierta fumando y bebiendo, algo a lo que Terelu ha contestado tirando de carpe diem: "Cada uno es feliz como quiere. Pasarse la vida reprimiéndose de muchas cosas me parece triste".

¿Alguna vez has hecho un trío o una orgía? Terelu a María Teresa Campos

La temperatura ha subido de golpe cuando Terelu ha lanzado una pregunta muy picante: "¿Alguna vez has hecho un trío o una orgía?". María Teresa Campos ha dicho que no y ha revelado sus razones: "Yo estoy en contra de eso porque me parece que el amor y el sexo son cosas íntimas". Sin embargo, la veterana periodista ha desvelado que sí que recibió una proposición para hacer un trío: "Una vez una persona me dijo: 'Conozco yo a una chica...'. Y yo le dije: 'No me des la lata, que ya me lo has dicho varias veces". También ha especificado que solo estuvieron juntos quince días por las evidentes diferencias que existían entre ellos.

María Teresa y su agradecimiento a Joaquín Prat

Cuando el papel de entrevistadora ha pasado a manos de María Teresa Campos, la presentadora ha realizado una jugosa pregunta a su hija: "¿Qué pensaste tú el día que por ser hija de tu madre dijeron que habías subido los escalones de tres en tres para entrar en televisión?". Un tema que se abordó hace tiempo en 'Sálvame' y que causó un gran malestar a Terelu, que ha respondido: "Tengo la conciencia muy tranquila".

María Teresa ha aprovechado para elogiar a Joaquín Prat y agradecerle su apoyo en ese aspecto: "Siempre sacó la cara por nosotros en este tema". Unas palabras en las que ha coincidido su hija. Para culminar el encuentro, Terelu ha agradecido a su madre y a Carmen Borrego todo el apoyo que le han dado en sus peores momentos, los que ha descrito como "el infierno". Alfonso Arús ha puesto el broche de oro con unas amables palabras hacia Terelu: "Quiero desearte el grandísimo éxito que te mereces".

Las consecuencias de las palabras de María Teresa Campos y Terelu

Todos los comentarios de María Teresa y Terelu han vertido en 'Arusitys Prime' serán, con toda probabilidad, sometidos a análisis por los colaboradores de 'Sálvame' que, además, mirarán con recelo el acercamiento de la saga televisiva a Antena 3 a la que suelen referirse como "la cadena triste" de forma despectiva.

Y tú, ¿crees que María Teresa Campos y Terelu encontraran su hueco en Antena 3 o se trata solo de una aparición puntual?