La falsa muerte de María Teresa Campos traerá consecuencias legales

Internet tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En las segundas entran las 'fake news' que los famosos sufren a diario. La situación alcanza límites graves cuando en estas noticias falsas se les 'mata' por error. Esto es lo que le sucedió este miércoles a María Teresa Campos.

La noticia fue publicada por un medio digital con un titular un tanto engañoso que rezaba: "Acaba de morir. María Teresa Campos y España de luto". Se referían al fallecimiento de Pepe Oneto, pero por buscar más clics han 'matado' a la periodista.

Toñi Moreno llora desconsolada

María Teresa se enteró de la publicación de esta noticia porque Toñi Moreno la llamó en directo para comprobar que si era cierto o no. A la presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que está embarazada, le llegó el titular por WhatsApp y comenzó a llorar desconsolada pensando que su amiga Campos había fallecido.

Más tarde, y ya fuera de plató, comprobó que no era así y regresó más calmada. "Con el embarazo estoy especialmente sensible y he sufrido un ataque de nervios. Yo no sabía que quería tanto a Teresa", dijo.

María Teresa Campos emprenderá acciones legales

Esta situación ha llevado a María Teresa Campos a emprender acciones legales contra el medio que publicó la noticia. Así lo confirmaban en el programa 'Todo es mentira': "Hemos hablado con María Teresa Campos y nos ha dicho que va a emprender acciones legales contra este portal".

