La fiesta sorpresa de María Teresa Campos por su 78 cumpleaños: todas las fotos

María Teresa Campos está de celebración. La presentadora, que regresará muy pronto a la televisión tras haber finalizado su contrato con Mediaset, cumplió este martes 18 de junio 78 años.

Su familia le organizó una fiesta sorpresa en la que se la vio la mar de contenta.

La fiesta sorpresa de María Teresa Campos

A pesar de que ha pasado un año complicado. A su mudanza se sumó sus problemas de salud y los de sus hijas. No obstante, María Teresa no tiene actualmente motivos para no estar feliz en el día de su cumpleaños. Su familia sigue unida, a pesar de las desavenencias de sus hijas con Telecinco.

La periodista mantiene una buena relación con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes le organizaron una fiesta sorpresa en el restaurante Raimunda, en el centro de Madrid.

A juzgar por las fotos del evento, todas se lo pasaron en grande, incluida Alejandra, la nieta de María Teresa e hija de Terelu.

¡Felicidades, María Teresa!