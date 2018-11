La empleada del hogar de María Teresa Campos la denuncia

María Teresa Campos no gana para disgustos. A pesar de que por fin ha conseguido alquilar un chalet de su gustopor 4.700 euros al mes para vivir con Bigote Arrocet, la presentadora aún está preocupadapor la evolución y recuperación de su hija Terelu Campos tras ser ingresada de urgencia tras la doble mastectomía, y ahora se le suma un nuevo varapalo: su empleada de hogar, María Silvia, la ha denunciado.

La demandante, de origen peruano, consideraba a María Teresa “como una madre”, después de estar trabajando para ella durante 15 años, y ella también tenía muy buenas palabras hacia ella: “Para mí es una parte importante de mi vida. Ella me ha llegado a decir en algún momento que soy para ella como su madre. Los que trabajan conmigo en casa son mi familia”.

María Teresa, a su empleada: “Por mí, puedes quedarte en Perú”

La relación entre ambas dio un giro radical el pasado mes de septiembre, cuando María se encontraba de vacaciones en su país, y recibió este mensaje de Campos: “Por mí, puedes quedarte en Perú”, ha contado la empleada del hogar. Por este motivo, según ha publicado ‘Informalia’, es por el que ha decidido llevar a su exjefa a los tribunales tras ser despedida “sin miramientos”.

Tras trabajar durante las vacaciones de la familia en Málaga por tan sólo 500 euros, según la versión de la demandante, la empleada se tomó el mes de vacaciones que le correspondía, del 8 de agosto al 8 de septiembre, y viajó a Perú con un billete que había comprado de antemano con una tarifa que no permitía cambios.

“Recibí una carta suya de que había renunciado y no era cierto”

El pasado 6 de septiembre, María Teresa le envió un whatsapp en el que se mostraba “indignada”por considerar un abuso el tomarse más vacaciones de la cuenta. “Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía habérmelo descontado o trabajarle yo a ella más días, pero me dolió muchísimo esa actitud tan injusta cuando yo le he tenido tanto respeto y se portó tan bien conmigo durante 15 años”, se ha lamentado.

María, que todavía le tiene un gran aprecio a María Teresa, ha indicado que está muy disgustada con lo injusta que está siendo la persona que ella consideraba mucho más que su jefa.

“No quiere reconocer que me ha despedido. Sólo pido que me indemnicen por los años trabajados”

“Si en vez de estar en Perú yo hubiera estado más cerca, habría ido corriendo al recibir el mensaje, pero no podía cambiar el billete. Luego recibí una carta suya como que yo había renunciado a mi trabajo cuando eso no es cierto”, ha señalado María.

Después la empleada ha continuado explicando lo que pide y cuál es la situación: “María Teresa no quiere reconocer que he sido despedida y yo sólo pido que me indemnicen por los años trabajados. Mi abogado calcula que unos 10.000 euros. Pero de momento el abogado de María Teresa se ha negado”. Para después añadir que “la próxima semana nos vemos otra vez en el tribunal, a ver qué pasa”.