María Teresa Campos airea su ruptura con Bigote Arrocet en 'Sábado Deluxe' y le llueven las críticas

María Teresa Campos lo ha contado todo. La matriarca de las Campos acudió a 'Sábado Deluxe' para ser entrevistada y dar explicaciones sobre su comentada ruptura con Edmundo Arrocet vía mensaje de WhatsApp.

La veterana comunicadora se sometió a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y ahondó en todos los aspectos de su relación con Bigote. Sin embargo, María Teresa también recibió críticas de un sector de la audiencia que no vio con buenos ojos que la periodista se sentase en el programa.

María Teresa Campos explica cómo vivió su ruptura con Edmundo Arrocet

María Teresa Campos aterrizó en el programa nocturno de Telecinco con muchas ganas de hablar. Junto a Jorge Javier Vázquez, la diva televisiva hizo un recorrido por los peores momentos tras su ruptura con Edmundo Arrocet.

Comenzó recalcando la profunda tristeza que se adueñó de su vida tras haber recibido el famoso mensaje con el que el cómico puso fin a su relación: "Yo me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa".

Yo me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa María Teresa Campos

Tras esto, explicó con detalle el momento en el que decidió emitir un comunicado sobre lo sucedido que su hija Terelu Campos leyó en 'Viva la vida': "Estaba en El Corte Inglés y me empiezan a llegar llamadas. Me puse muy nerviosa y comencé a llorar. En ese momento es cuando pensé dar un comunicado".

Al comunicado de María Teresa le siguió una jugosa portada en la revista Hola!, publicación en la que decidió sincerarse: "Yo dije cómo había perdido al hombre que quería, a mi compañero, a mi amante, a mi amigo".

María Teresa opina sobre las supuestas infidelidades de Bigote

Durante su entrevista en 'Sábado Deluxe', María Teresa Campos aprovechó para echar un capote a su expareja: "Estoy en absoluto desacuerdo en todas las cosas que se han inventado sobre Edmundo".

Por otro lado, lanzó varios dardos a chileno que no pasaron desapercibidos. Le reprochó no haberle felicitado la Navidad y sacó a la luz uno de los grandes problemas de Bigote Arrocet: "No sé si es un trauma que tiene, yo no le puedo preguntar de dónde viene ni a dónde va".

No sé si es un trauma que tiene, yo no le puedo preguntar de dónde viene ni a dónde va María Teresa Campos sobre Bigote Arrocet

Jorge Javier preguntó a María Teresa si le molestaría que Arrocet le hubiese sido infiel y ella optó por quitarle peso: "De las cosas que han pasado, sería a la que menos le daría importancia".

¿Podría haber reconciliación entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet?

Una pregunta obligada en este encuentro era si María Teresa sigue enamorada de Edmundo Arrocet. Jorge Javier lanzó la cuestión y la Campos respondió sin titubeos: "No quiero que se quede conmigo quien no me quiera".

También respondió, de forma poco concisa, a los que acusan a Edmundo de haber sido su mantenido, algo que se repitió hasta la saciedad en 'Sálvame': "El hombre más esplendido que yo he tenido en mi vida es Edmundo. De salir y volver siempre con una cosa para mí".

No sé si sigo enamorada de Edmundo María Teresa Campos

Tras explicar su miedo a sufrir una depresión por lo sucedido, y subrayar que cree que "ya no le va a dar", soltó una frase que deja la puerta abierta a una reconciliación: "No sé si sigo enamorada de Edmundo".

Jorge Javier decidió entonces poner un toque picante al asunto y profundizar en la vida sexual de la presentadora y el cómico. "No me acuerdo del sexo que tenía con Edmundo", aseveró María Teresa para después lanzar otra daga a su expareja: "A veces se entiende uno mejor con uno mismo".

No me acuerdo del sexo que tenía con Edmundo María Teresa Campos

Las críticas a María Teresa Campos por su entrevista en 'Sábado Deluxe'

Durante la extensa entrevista de María Teresa Campos en 'Sábado Deluxe'se produjo una lluvia de críticas hacia la presentadora. Los espectadores, acostumbrados a los desprecios habituales hacia Terelu y Carmen Borrego en los programas de la cadena, no comprendían por qué la otrora estrella mediática necesitaba hacer públicos los vericuetos de su amorío con Edmundo Arrocet.

También le echaron en cara sus palabras hacia los reporteros, ya que llegó a decir que un día le iba a dar algo por la persecución que sufre tras su ruptura.

Lo que le paguen esta noche no compensa el ridículo que está haciendo #Teresadeluxe — Nurh (@nurialom_) February 1, 2020

Estamos comentando que Las Campos hizo que Teresa Campos dejara de ser leyenda de la televisión a una figurante más del circo televisivo. #TeresaDeluxe — Fijatetu (@fijatetu_erestu) February 1, 2020

Viene a pedir respeto a los paparazzis pero viene a pedirlo cobrando y viviendo de su negocio, que es la prensa rosa JAJAJA EL COÑO DE AQUÍ A LOGROÑO #TeresaDeluxe — Lady Melbourne (@ladymelbourne_) February 1, 2020

Qué necesidad tiene la Campos de humillarse de esta manera? Tanta falta le hace el dinero? #TeresaDeluxe — Gata Presumida (@gatapresumida) February 1, 2020

Paso de ver a está mujer.. Pero si voy a decir que muchos decían que Bigote sería quien se sentaría en un deluxe y de momento solo ellas y sus hijas son las que están sacando provecho.. Parece que se les olvidó esa dignidad de la tanto presumen #Teresadeluxe — Davinia Rodríguez 🍌🍌🍌 (@Davinona) February 1, 2020

Me da mucha pena ver a María Teresa Campos en un plató contando cosas así...Es una leyenda de la televisión que no ha sabido retirarse. Es humillante. #TeresaDeluxe — Juan Manuel Toribio (@Juanma_Toribio) February 1, 2020

María Teresa Campos insinuando que algún día le va a dar algo por culpa de los reporteros. ¿En serio una mujer con tanto bagaje televisivo es capaz de soltar declaraciones así cuando es la primera en hacer portadas en revistas? ¿En serio? #TeresaDeluxe — M 📺 (@casasola_89) February 1, 2020

