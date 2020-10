María Pombo: el pasado desconocido que la hizo famosa (y del que nadie habla)

María Pombo no es una 'instagramer' al uso. La joven, de 25 años, ha sido la primera 'influencer' española en acudir a 'El Hormiguero', donde fue entrevistada por Pablo Motos el pasado martes.

En encuentro entre invitada y presentador fue amigable, como todos los del programa de Antena 3. Y de hecho fue genial en audiencia, pues 'El Hormiguero' hizo récord de audiencia con la visita de Pombo, que aunó a 2.704.000 espectadores.

En la entrevista se habló del trabajo de 'influencer'. María Pombo trató de dignificar la profesión, asegurando que es un trabajo como otro cualquiera y que, de hecho, ella tiene 16 personas trabajando para ella.

No obstante, se ocultó el verdadero despegue de Pombo en Instagram: su anterior relación con el futbolista Álvaro Morata.

En 2012, Pombo abrió su cuenta de Instagram, y dos años después comenzaron a lloverle los 'likes' y los seguidores, quienes no llegaron de la nada, sino atraídos por su relación con Álvaro Morata, que en aquel entonces jugaba en el Real Madrid.

Era 2014 y Morata acababa de Romper con Carla Barber. Aquel año, Pombo tenía 19 y el futbolista, 21. La joven le seguía adonde él iba, y publicaba en su Twitter mensajes cariñosos y de apoyo.

Orgullosisa de ti y de empezar esta nueva etapa contigo te quiero muchísimo @AlvaroMorata ⚫️⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/P5wWMUeKmB — María Pombo (@mariapombo22) July 19, 2014

Mas que orgullosa de ti ya estamos en la ABSOLUTA!!!! enhorabuena te lo merece mas que nadie!!TE QUIERO ❤️💛❤️ pic.twitter.com/76u0ZMUX1F — María Pombo (@mariapombo22) November 7, 2014

Ese 2014 hicieron muchos planes, viajes y se dejaron ver juntos en eventos. Todo ello quedó inmortalizado también en Instagram, pero tras la ruptura, en 2015, borraron las fotos.

Paris con el mejor compañero de viaje 🇫🇷 @AlvaroMoratapic.twitter.com/UfnbymEfLP — María Pombo (@mariapombo22) March 21, 2015

Poco después, ambos rehicieron sus vidas. Ella con Pablo Castellano y él con Alice Campello.

Aunque después de este romance, Pombo se lo ha currado en Instagram, es innegable que tiene más tirón por su pasada relación e incursión en el mundo del corazón. Actualmente, de hecho, es de las pocas 'influencers' que aparece en la revista '¡Hola!'.

El pasado de María Pombo con Álvaro Morata se quedó guardado en un cajón y muy pocas personas saben que existió, pero es innegable que fue él quien le dio a ella un lugar en la esfera pública, el cual, obvio, ella se encargó de pulir a lo largo de los años.

De hecho, ahora a Pombo no le puede ir mejor. Diseña joyas para Agatha Paris y ha creado dos firmas de ropa con amigas y familia, como Tipi Tent y Name The Brand. Además, sus stories son vistas, de media, por 700.000 personas y cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram.