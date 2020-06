María Pombo revela la enfermedad degenerativa que padece (y está embarazada)

María Pombo ya tiene los resultados de sus pruebas médicas. La reina de Instagram, de 25 años, causó un gran revuelo a finales de mayo al confesar que podría tener esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que padece también su madre y que, "aunque no es hereditaria, sí va en los genes".

Su madre la padece, y tras sentir "unos hormigueos extraños" decidió hacerse las pruebas, las cuales le han dado positivo, según ha revelado ella misma este lunes.

María Pombo confirma que padece esclerosis múltiple

"No han ido como yo esperaba... Efectivamente, tengo esclerosis múltiple", ha anunciado en un vídeo compartido entre sus miles de seguidores. "En realidad sí me lo esperaba (...) Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más... simplemente quería manteneros informados. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope", ha dicho.

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso, de origen autoinmune, que afecta al cerebro y la médula espinal. El sistema inmune ataca a la mielina, que es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas o neuronas.

Iniciará el tratamiento estando embarazada

La joven se encuentra embarazada de su marido, Pablo Castellano. Y va a empezar el tratamiento en estado de gestación, algo que "es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento. Embarazada hay menos opciones de atajar la enfermedad".

El niño o la niña, no obstante, no tiene por qué heredar esta enfermedad, pero sí tendrá una probabilidad algo mayor de desarrollarla.

Será el primer hijo para el joven matrimonio. El bebé nacerá a finales de año ya que la joven está de tres meses. Una noticia que llega con su primer aniversario de boda.

Esperemos que se recupere pronto.